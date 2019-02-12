Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему он первый президент США за 120 лет, у которого нет собаки в Белом доме. Об этом он рассказал на встрече со сторонниками в Эль-Пасо, пишет The Washington Post.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

«Честно говоря, я не против [иметь собаку], но у меня нет времени. Как я буду смотреться, выгуливая собаку на лужайке Белого дома?», — сказал Трамп.

Как отмечает газета, ранее американская актриса Барбара Стрейзанд в разговоре с Los Angeles Times, поинтересовалась, почему у президента CША нет собаки.

«Он первый президент за 120 лет, у которого нет собаки в Белом доме», — сказала она.

Во время митинга Трамп объяснил, что идея завести собаку кажется ему «фальшивой», а его сторонники хорошо относятся к нему и без этого. По его словам, президенту США многие советовали обзавестись собакой ради политической выгоды.

Gazeta.ru
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