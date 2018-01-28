Президент США Дональд Трамп собирается рассекретить документ, в котором речь может идти о неправомерном расследовании против него. Об этом в воскресенье, 28 января, пишет The Washington Post (WP). Намерение Трампа расходится с позицией американского Минюста, где считают, что публиковать документ было бы "чрезвычайно безрассудным", указывает газета.
Это четырехстраничный документ, который был составлен помощниками главы комитета по разведке Палаты представителей США — Девина Нунеса. Комитет занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы в США, а также изучает сообщения о предвзятости министерства юстиции по отношению к Трампу. Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа. Публикация документа прольет свет на ситуацию, считает американский президент.
Ранее 65 американских конгрессменов обратились в комитет по разведке Палаты представителей с требованием рассекретить документ, для поддержки инициативы используется хештег #releasethememo. В распространении хештега большую роль сыграли около 600 аккаунтов, которые связывают с Кремлем.
Глава аппарата Белого дома Джон Келли сообщил о желании Трампа опубликовать этот документ главе Минюста США Джеффу Сешнсу, сказал собеседник WP. Это еще один пример того, как Трамп пытается повлиять на ход расследования, отмечает издание.
Трамп в последние недели выглядел расстроенным и недовольным и жаловался своим помощникам, что он не понимает, почему он не может просто отдавать приказы "своим парням" из министерства юстиции, которое он называет "министерством юстиции Трампа", рассказали источники газеты.
Американский президент также снова начал жаловаться на то, что заместитель генпрокурора страны Род Розенштейн ненадлежащим образом курировал действия спецпрокурора США по России Роберта Мюллера. По данным WP, Трамп хочет уволить Розенштейна и надеется, что публикация секретного документа о расследовании позволит ему совершить перестановки в министерстве юстиции.
Михаил Ходорковский: Москва в любой день может меня убить
"Если учесть, как часто противники Путина умирали...
На коалиционных переговорах в ФРГ не удается договориться по проблеме беженцев
Переговоры о создании правящей коалиции между блоком...
На выборах президента Финляндии победил действующий глава государства (1)
Саули Ниинистё выбрали еще на шесть лет с отрывом в...
Польша вводит тюремные сроки за слова о причастности поляков к Холокосту (4)
Сейм Польши 26 января принял поправки к закону об...
Спецпредставитель США заявил о подготовке к поставке комплексов Javelin на Украину (7)
США начали подготовку к передаче Украине...
TOP новостей
Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (121)
2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...
Депутаты предлагают увеличить штрафы за превышение скорости (12)
Депутат Литовского союза крестьян и зеленых Миндаугас...
Каунасские больницы переполнены, фиксируют серьезные травмы (2)
В последние дни в Каунасской клинической больнице...
Фотография главы Соцмина вызвала бурю возмущения в социальных сетях (3)
Действия министра Социальной защиты и труда Линаса...
Сколько денег в прошлом году потеряли жители, которые копят деньги на пенсию (15)
Почти все работающие люди в Литве заключили...