Предупреждения содержались в ежедневных кратких отчетах, которые ложатся на стол президента каждое утро и призваны обратить его внимание на наиболее значимые события в мире и угрозы безопасности. В течение нескольких недель разведка отслеживала распространение коронавируса по миру. В отчетах Трампу говорилось, что Китай преуменьшает масштабы заражения и число летальных исходов, а также затрагивалась перспектива тяжелых политических и экономических последствий.

Однако, по словам источников газеты, Трамп обычно пропускает чтение этих документов и проявляет мало терпения даже к устным докладам, которые ему представляют два-три раза в неделю. Высокопоставленные чиновники от здравоохранения и советники президента также докладывали о коронавирусе в январе-феврале, но их сообщения порой были запутанными и противоречивыми, пишет газета.

В управлении директора национальной разведки и Белом доме отрицают, что Трамп не спешил реагировать на коронавирусную угрозу. По словам одного из чиновников, с середины января вирус стал упоминаться в отчетах Трампу чаще и был одной из основных тем, а также на него почти наверняка обращали внимание президента в устных докладах. В конце января Трамп ограничил авиасообщение между США и Китаем.

Однако вплоть до того момента, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19, Трамп продолжал публично преуменьшать угрозу и успокаивать американцев, что эпидемия исчезнет, отмечает WP. 25 февраля, когда на территории США уже были отмечены десятки случаев заражения, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье предупредила о быстром и неизбежном распространении коронавируса по стране, что приведет к серьезным нарушениям в жизни людей.

Трамп же на следующий день заявил, что число случаев заболевания в течение нескольких дней сойдет на нет, а заявления Мессонье счел паническими. Глава Минздрава Алекс Азар в свою очередь отчитался перед комиссией конгресса о низком риске заражения для американцев и заявил, что вспышка коронавируса будет выглядеть и ощущаться как сезон сильного гриппа. Теперь ему грозит отставка из-за "просчетов": якобы он убеждал Трампа, что COVID-19 не представляет серьезной опасности для США.

10 марта, за день до того, как ВОЗ объявила вспышку пандемией, Трамп призывал сохранять спокойствие и уверял, что вирус скоро уйдет. На следующий день в связи с резким ростом числа случаев заболевания в Нью-Йорке и резким падением фондового рынка Трамп объявил чрезвычайное положение в стране и прекратил авиасообщение с Европой, которая к тому времени стала новым эпицентром распространения COVID-19.

Сейчас США находятся на первом месте в мире по числу зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса на момент написания материала, там насчитывается 988 469 заболевших и 56 253 умерших. Больше всего смертей приходится на город Нью-Йорк (17,5 тысячи). Статистический портал Worldometers сообщает, что число заболевших в США за время пандемии превысило 1 миллион человек.