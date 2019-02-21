Источник рассказал, что ближайшее окружение президента США Дональда Трампа опасаются, что заключительный отчет Мюллера может содержать информацию о Трампе и его команде, которая станет разрушительной в политическом плане, но не криминальной.
Спецпрокурор США Мюллер может представить свой доклад Генеральному прокурору Уильяму Барру на следующей неделе, по словам источника, знакомого с этим вопросом, который, как и другие, говорил на условиях анонимности. Сколько именно информации будет опубликовано для общественности, зависит от Мюллера, генерального прокурора и конгресса, пишет WP. Расследование Мюллера привело к уголовным обвинениям в отношении 34 человек. Шесть помощников и советников Трампа уже признали себя виновными.
Завершение расследования «российского дела» спецпрокурора не будет означать прекращения других уголовных расследований, связанных с президентом США. Например, федеральные прокуроры в Нью-Йорке изучают, проводились ли коррупционные платежи из средств финансирования инаугурационного комитета Трампа.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
Юнкер считает жесткий "Брекзит" все более возможным
Неурегулированный выход Великобритании из ЕС будет...
Может ли возродиться "Исламское государство" после разгрома халифата? (1)
Провозглашенный джихадистами "халифат", под властью...
"Покажи им, Ник!": Трамп поддержал школьника, подавшего иск на $250 млн к газете The Washington Post
Президент США Дональд Трамп в среду выразил...
Немецкий телеканал ZDF покажет фильмы о Путине и ядерном оружии в Европе (5)
Три документальных фильма расскажут о возможных связях...
Вашингтон и Лондон не хотят принимать сторонниц "Исламского государства"
Уехавшая в Сирию жительница Алабамы не является...
TOP новостей
Раймондас Куодис: элита к катастрофе уже подготовилась (12)
В последние десятилетия зарплаты почти не растут,...
Студент из Луцка: украинцы едут в Литву не только для того, чтобы работать на стройках (135)
Газетные заголовки стран Балтии, Польши и Чехии...
Дело о коррупции судей: Главизбирком Литвы лишил неприкосновенности мэра Друскиникай (7)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в четверг...
Revolut надеется увеличить число клиентов до 100 млн
Создающий в Литве специализированный банк английский...
Дело о коррупции в судах Литвы: суд вынес первые решения о назначении меры пресечения (33)
21 февраля в Вильнюсский участковый суд доставили...