WP: Ким Чен Ын попытается утаить от США часть ядерного арсенала

Собеседники газеты рассказали, что соответствующие разведданные были получены накануне саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в Сингапуре 12 июня. Согласно этим сведениям, истинное число ядерных боеголовок, которыми обладает КНДР, значительно расходится с официальной версией.
The Washington Post подчеркивает, что полученная информация прямо опровергает недавние заявления Трампа, который объявил в Twitter, что "ядерной угрозы из КНДР больше нет". В ходе одного из своих последних выступлений американский лидер также заверил, что добился "огромного прогресса" в переговорах с Пхеньяном.
Накануне телеканал NBC со ссылкой на аналитиков ЦРУ и других разведывательных органов сообщил, что в последние месяцы Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на нескольких секретных объектах. Эксперты опасаются, что Ким Чен Ын намерен скрыть эти объекты, делая вид, что сохраняет договоренность с американским президентом Дональдом Трампом, и пытаясь обманом добиться от США еще больших уступок.
"Работа [КНДР по созданию ядерного оружия] продолжается, чтобы обмануть нас и по количеству объектов, и по количеству оружия, и по количеству ракет", - сообщил один из собеседников издания.
Напомним, на саммите в Сингапуре стороны договорились работать в направлении денуклеаризации, однако никаких конкретных шагов, которые обязан предпринять Пхеньян, обозначено не было.
При этом Ким Чен Ын ранее продемонстрировал уничтожение крупного ядерного испытательного полигона в Пхунгери и пообещал демонтировать аналогичный ракетный полигон Сохэ. Некоторые специалисты по КНДР еще ранее предположили, что это делается просто для отвода глаз - все необходимые испытания на данных полигонах уже проведены и они больше не представляют ценности для Ким Чен Ына.
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