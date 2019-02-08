Новые подробности в деле Манафорта появились в частично отредактированной расшифровке стенограммы закрытых слушаний, опубликованной 7 февраля. Слушание, на котором выступала защита Манафорта, проводилось в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по вопросу возможного нарушения соглашения о сотрудничестве со следствием и лжи прокурорам.
Прокуроры подозревают, что Манафорт лжет и теперь в надежде дождаться помилования от президента США Дональда Трампа, пишет газета со ссылкой на стенограмму слушания. Как пишет WP, прокурор Эндрю Вайсманн предположил, что Манафорт, возможно, солгал, чтобы скрыть схему, по которой он завладел наличной суммой и при этом выполнял неоплачиваемую работу во время предвыборной кампании Трампа.
В сентябре 2018 года экс-глава штаба Трампа признал себя виновным во лжи. В августе он был осужден по делу о финансовом и налоговом мошенничестве. Спецпрокурор Мюллер руководит продолжающимся в США делом о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
Януковичу по указу Путина предоставили государственную охрану
Бывший президент Украины Виктор Янукович пользуется...
Честный француз вернул ценную посылку и получил в награду слиток золота (1)
Житель французского города Ван вернул пришедшую по...
Порошенко пообещал избирателям подать заявку на вступление в ЕС в 2023 году (4)
Украина в 2023 году подаст заявку на вступление в...
Основатель Amazon Безос обвинил таблоид в шантаже с обнаженными фотографиями
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф...
TOP новостей
Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (22)
Пилайте можно смело назвать районов, которые в...
В Литве от гриппа скончались 16 человек (10)
В Каунасской клинической больнице 8 февраля утром от...
Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (38)
DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...
Депутат предлагает поправки, которые обяжут премьера представлять кандидата в министры в течение 15 дней (5)
Депутат оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс...