Washington Post: Трамп приказал заморозить финансовую помощь Украине еще до звонка Зеленскому

По данным газеты, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани получил это распоряжение еще в середине июля на одном из межведомственных совещаний, и такое же распоряжение Трампа было передано в Министерство обороны и Госдепартамент. Тогда же чиновники Белого дома сообщили, что Трамп поручил им сообщить законодателям, что помощь задерживается из-за "межведомственного процесса".
Как отметил один из собеседников газеты, Трамп принял решение о
приостановке выделения денег из-за опасений по поводу коррупции в украинском правительстве. Средства для Украины, по данным газеты, были разморожены лишь в начале сентября из-за приближения конца финансового года (он в США заканчивается 30 сентября).
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