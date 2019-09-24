Washington Post: Трамп приказал заморозить финансовую помощь Украине еще до звонка Зеленскому

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн еще до звонка президенту Украины, сообщает Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента США.
Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis / Reuters/Scanpix ir AFP/Scanpix nuotr.

По данным газеты, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани получил это распоряжение еще в середине июля на одном из межведомственных совещаний, и такое же распоряжение Трампа было передано в Министерство обороны и Госдепартамент. Тогда же чиновники Белого дома сообщили, что Трамп поручил им сообщить законодателям, что помощь задерживается из-за "межведомственного процесса".

Как отметил один из собеседников газеты, Трамп принял решение о
приостановке выделения денег из-за опасений по поводу коррупции в украинском правительстве. Средства для Украины, по данным газеты, были разморожены лишь в начале сентября из-за приближения конца финансового года (он в США заканчивается 30 сентября).

"Настоящее время"
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