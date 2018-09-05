После химатаки, в которой западные страны обвинили Асада, американский президент позвонил Мэттису и призвал ликвидировать сирийского лидера. "Давай к чертям убьем его! Пойдем. Давай убьем, их чертовски много", — сказал Трамп, слова которого приводит Вудворд.

Министр обороны ответил Трампу, что готов пойти на это, однако, повесив трубку, он сказал высокопоставленному помощнику, что не станет этого делать. "Мы будем гораздо более взвешенными", — сказал Мэттис, после чего США разработали план авиаудара по Сирии.

Мэттис заявил журналистам, что приведенная цитата — это "продукт богатого воображения» автора. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в свою очередь сказала, что в книге Вудворда сфабрикованы истории, рассказанные «бывшими недовольными сотрудниками".

В апреле 2017 года сирийская авиация совершила налет на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Западные страны считают, что в ходе атаки был применен запрещенный отравляющий газ — зарин. Погибли около 90 человек, более 500 пострадали. Власти Сирии и России отрицали применение химического оружия.

Из-за химической атаки в Идлибе США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому ВВС Сирии в провинции Хомс.

Книга легендарного журналиста Боба Вудворда под названием "Страх: Трамп в Белом доме" основана на сотнях часов интервью с людьми, имеющими непосредственное отношение к президентству Трампа. Автор утверждает, что президент полностью поглощен уголовным расследованием, посвященным выяснению того, препятствовал ли он правосудию в отношении расследования российского вмешательства в выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, сообщает "Голос Америки".

По словам Вудворда, в начале этого года бывший адвокат Трампа Джон Дауд устроил Трампу репетицию допроса о связах между его предвыборным штабом и Россией, а также о его деятельности на посту, однако президент так часто путался в фактах, что в конце концов его охватил гнев.

"Это – проклятая фабрикация, – заявил Трамп о расследовании. – Я вовсе не хочу давать показаний". По словам Вудворда, в конце концов Дауд сказал Трампу, что тот может оказаться в тюрьме, если согласится ответить на вопросы Мюллера.

Несколько месяцев спустя Трамп сказал Дауду, что будет "отличным свидетелем". "Вы не хороший свидетель, – ответил Дауд. – Господин президент, боюсь, я ничем не могу вам помочь". На следующее утро юрист подал в отставку.

Нынешние юристы президента уже несколько месяцев ведут переговоры с командой Мюллера об организации беседы с Трампом, однако так и не пришли к договоренности. Адвокат Трампа Руди Джулиани неоднократно выражал опасения, что если президент будет давать показания под присягой, то его уличат в лжесвидетельстве.

Вудворд, десятки лет назад писавший для Washington Post разоблачительные материалы о коррупции в Белом доме, которые привели к отставке президента Ричарда Никсона, приводит цитаты бывших и действующих сотрудников администрации, которые критически отзываются о президенте, утверждая, что его нисколько не заботит, что его действия могут создать угрозу для мировой безопасности, а также зачастую бывает не в курсе происходящих в мире событий.

Переговоры Вудворда об интервью с Трампом провалились, однако президент попытался побеседовать с журналистом, когда работа над книгой уже была завершена.

Автор приводит слова действующего главы аппарата Белого дома Джона Келли, который назвал Трампа "идиотом" и "сорвавшимся с петель". А министр обороны Джим Мэттис, по словам Вудворда, сказал, что интеллект президента находится на уровне "пяти- или шестиклассника".

"Он идиот. Бессмысленно пытаться его в чем-либо убедить. Он совершенно слетел с катушек. Мы живем в атмосфере безумия, – цитирует Вудворд слова Келли, сказанные на совещании с сотрудниками. – Я даже не знаю, зачем мы все здесь. Это худшая работа в моей жизни".

По словам автора, помощники нередко выхватывали документы со стола Трампа в Овальном кабинете, чтобы помешать ему их подписать или принять меры, которые, по мнению помощников, поставят под угрозу международную безопасность или интересы США. Вудворд называет это "административным госпереворотом" и "нервным срывом" исполнительной власти.

В книге также утверждается, что Трамп нередко высмеивает своих помощников у них за спиной. Так, однажды он сказал, что его бывший советник по национальной безопасности Г.Р. Макмастер из-за своих дешевых костюмов похож на "продавца пива", а первого главу аппарата Белого дома Райнса Прибуса назвал "маленькой крысой", которая "шныряет туда-сюда".