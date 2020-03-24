WADA ответила на вопросы о коронавирусе и допинг-тестах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на часто задаваемые спортсменами вопросы о ситуации на фоне пандемии коронавируса. Во вторник, 24 марта, организация в Монреале опубликовала рекомендации, которые она 20 марта разослала национальным антидопинговым агентствам.

"WADA и мировое антидопинговое сообщество считают важными здоровье населения, безопасность и социальную ответственность. Пока мы продолжаем сталкиваться с вызовами этой пандемии, на переднем плане по-прежнему будут находиться здоровье спортсменов и всех, кто занимается чистым спортом", - заявил председатель WADA Витольд Банька.

Допинг-тесты будут продолжаться по мере возможности

В числе прочего в документе, составленном в сотрудничестве с комиссией спортсменов WADA, даются ответы на вопросы о проведении допинг-тестов и минимизации рисков заражения или передачи коронавируса. Тестирование на допинг может продолжаться там, где это возможно и где местные власти не ограничили мобильность и физические контакты, указывается в документе.

Кроме того, принимаются усиленные меры для защиты здоровья как спортсменов, так и представителей антидопинговых агентств. В частности, речь идет о регулярном мытье и дезинфекции рук, использовании одноразовых перчаток и соблюдении по мере возможности рекомендованной дистанции в 2 метра. Спортсмены, имеющие симптомы коронавирусной инфекции, должны соблюдать изоляцию и проинформировать местное антидопинговое агентство, чтобы оно скорректировало планы проведения допинг-тестов.

Пробелы в тестировании будут позже восполнены

WADA также намерена снизить уровни тестирования или вообще отменить допинг-тесты. Когда пандемия завершится и спортивный мир снова войдет в обычный режим, эти пробелы будут восполнены с помощью дополнительных тестов.

По словам председателя комиссии спортсменов WADA Бена Сэндфорда, организация признает всю сложность сложившейся ситуации для атлетов. "Антидопинговое сообщество объединилось, чтобы скорректировать ежедневные процедуры, отменив или сократив некоторые программы, включая тесты и другие мероприятия", - отметил он.

Между тем, по данным группы волонтеров Worldometer, коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 195 странах и территориях с момента вспышки в Китае в конце 2019 года. Коронавирусная инфекция зафиксирована у 382 тысяч человек, 16,5 тысячи больных скончались. На данный момент наибольшее количество заражений фиксируется в Италии, США, Испании, Германии и Иране, в то время как в КНР выявляется лишь небольшое число случаев.