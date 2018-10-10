В Генеральном штабе Украины рассказали, что локализовано 35 процентов пожара. Интенсивность взрывов составляет 1 взрыв на 4-5 минут. Соответствующее сообщение по состоянию на 19.00 Генштаб распространил в Facebook.
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"В целом привлечено к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины. В частности: пожарных танков ГПМ-54, пожарные автомобили, инженерные машины разграждения ИМР-2, беспилотные летательные аппараты для аэроразведки", - говорится в сообщении.

В ВСУ уверяют, что все военнослужащие срочной службы были эвакуированы и не привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

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Ранее в Генеральном штабе заявили, что ситуация на арсенале под Ичней на Черниговщине позволяет в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории.

По фактам взрывов на территории 6 арсенала Министерства обороны на Черниговщине утром во вторник военная прокуратура начала производство по факту небрежного отношения к военной службе.

Служба безопасности Украины заявила, что отрабатывает версию о возможной диверсии на военных складах под Ичней.

Как сообщалось, в ночь на 9 октября вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговщины произошел пожар на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины. Пожар охватил около 682,6 га арсенала.

Украинская правда
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