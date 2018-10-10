"В целом привлечено к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины. В частности: пожарных танков ГПМ-54, пожарные автомобили, инженерные машины разграждения ИМР-2, беспилотные летательные аппараты для аэроразведки", - говорится в сообщении.
В ВСУ уверяют, что все военнослужащие срочной службы были эвакуированы и не привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
Ранее в Генеральном штабе заявили, что ситуация на арсенале под Ичней на Черниговщине позволяет в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории.
По фактам взрывов на территории 6 арсенала Министерства обороны на Черниговщине утром во вторник военная прокуратура начала производство по факту небрежного отношения к военной службе.
Служба безопасности Украины заявила, что отрабатывает версию о возможной диверсии на военных складах под Ичней.
Как сообщалось, в ночь на 9 октября вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговщины произошел пожар на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины. Пожар охватил около 682,6 га арсенала.
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