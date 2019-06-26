Взрывы боеприпасов на юге Казахстана: трое погибших, десятки тысяч жителей эвакуируются

Число погибших в результате взрывов боеприпасов на складах в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана увеличилось до трех человек. В больнице умер раненый военный. В крайне тяжелом состоянии находятся еще 4 человека, сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области.
Sprogimas Aryso miesto šaudmenų sandėlyje
© Reuters / Scanpix

За медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы.

Ранее сообщалось о двух погибших и 165 пострадавших.

На улицах города Арысь военные собрали 70 неразорвавшихся снарядов, сообщил заместитель министра обороны Бахыт Курманбаев.

Взрывы в воинской части Министерства обороны прогремели утром 24 июня. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию в регионе и сообщили о начавшейся эвакуации людей из города с населением около 43 тысяч человек.

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По информации МВД страны, Арысь покинули около 42 тысяч человек. 39 тысяч из них эвакуировались самостоятельно.

Причины пожара на складах пока неизвестны.

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24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв. - В 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещений, с последующим возгоранием на территории воинской части г. Арысь Туркестанской области, - сообщили в пресс-службе. На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области. #казахстан #новости #взрыв
A post shared by КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz) on Jun 23, 2019 at 9:45pm PDT


В марте 2009 года в двух километрах от города Арысь на территории научно-производственного объединения вблизи воинской части Минобороны произошло возгорание взрывчатых веществ с последующей детонацией боеприпасов, предназначенных к утилизации. Тогда погибли два человека.

"Настоящее время"
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