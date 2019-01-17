Четверо американских военных погибли, и трое получили ранения в результате взрыва, осуществленного смертником в патрулируемом силами США сирийском городе Манбидж, сообщили американские официальные лица.
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"Сегодня в Сирии, во время планового патрулирования, в результате взрыва погибли американские военнослужащие. Мы собираем информацию и позднее сообщим дополнительные детали (о случившемся), – заявил пресс-секретарь международной коалиции по борьбе с ИГ.

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в результате взрыва в общей сложности пострадали, как минимум, 19 человек. Одно из курдских информагентств сообщает о 10 раненых. По данным агентства, взрыв прогремел вблизи одного из популярных в городе ресторанов.

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Президент США Дональд Трамп проинформирован о развитии событий в Сирии, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Это – первая подобная атака после того, как президент Трамп заявил, что американские военные будут выведены из Сирии, поскольку "Исламское государство" в основном разбито.

Ранее в тот же день ИГ взяло на себя ответственность за взрыв.

В заявлении, опубликованном боевиками ГИ в неофициальном информагентстве Amaq, говорится, что нападавший использовал начиненный взрывчаткой пояс смертника, чтобы нанести удар по военнослужащим коалиции. Свидетельств в поддержку этой версии не приводится.

"Голос Америки"
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