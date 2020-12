На месте мощного взрыва специалистам удалось найти фрагменты ДНК - сейчас следователи пытаются идентифицировать по ним смертника. В субботу в пригороде Нэшвилла, городе Антиок, в доме возможного подозреваемого прошел обыск.

В результате взрыва три человека получили ранения, в Теннеси и еще четырех штатах возникли серьезные перебои со связью.

Мотив устроившего взрыв самоубийцы пока не установлен. Ни одна из известных экстремистских группировок не взяла ответственность за произошедшее.

Представители бизнеса и знаменитости Нэшвилла предложили награду более 300 тыс. долларов за информацию, которая приведет к поимке виновных.

Что известно на данный момент

Следствие считает, что взрыв устроил смертник, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на два источника среди правоохранителей.

Еще один источник Си-эн-эн говорит, что после обнаружения фрагментов тела на месте взрыва других подозреваемых уже не ищут.

Си-би-эс сообщает, что, по основной версии следствия, подозреваемый погиб во время взрыва.

Сейчас следователи пытаются найти мать или других родственников подозреваемого, чтобы проверить соответствие ее ДНК образцам генетического кода, взятым с места взрыва.

Специальные агент ФБР Дуглас Корнески, возглавляющий расследование, ранее заявил, что со следствием связались около 500 человек, чтобы предоставить информацию.

Губернатор штата Теннеси Билл Ли пообещал предоставить следствию все ресурсы для выявления виновных. То, что при взрыве никто не погиб, он назвал чудом.

Что случилось

Около шести утра по местному времени в день Рождества полицейские выехали по вызову в район города, известный своими ресторанами и ночной жизнью, поскольку оттуда поступило сообщение о стрельбе.

Вскоре она обнаружили автокараван, из которого раздавалось предупреждение покинуть эту зону. Через несколько минут машина взорвалась, причем ударной волной полицейских сбило с ног.

Позже полиция опубликовала фотографию этого автокаравана, который прибыл в центр города глубокой ночью.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH