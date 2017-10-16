В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо у входа в гостиницу "Сафари".
"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб" в Могадишо", - написал в "Твиттере" министр информации Сомали Абдирахман Осман.
Это самый масштабный теракт в Сомали с тех пор, как исламистская группировка "Аш-Шабаб" начала свою деятельность в 2007 году.
"Аш-Шабаб" тесно связана с террористической группировкой "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
Президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед объявил трехдневный траур в стране.
Местная пресса сообщает, что на месте взрыва в воскресенье собирались родственники пропавших без вести в надежде найти своих близких.
Корреспондент Сомалийской службы Би-би-си, прибывший на место трагедии, сообщил, что гостиница "Сафари" рухнула, а под ее развалинами остались люди.
Житель Могадишо Мухидин Али рассказал корреспонденту Франс пресс, что это был самый сильный взрыв, который он видел за всю свою жизнь.
Мохамед Юсуф Хасан, директор больницы Мадина, скахал, что также шокирован масштабами взрыва.
"В нашу больницу были доставлены 72 раненых. 25 из них в критическом состоянии. У многих оторваны руки и ноги", - говорит он.
"Это невозможно себе представить. Я никогда не видел ничего подобного. Столько людей были убиты… Некоторые тела сожжены до неузнаваемости".
В Париже задержали Петра Павленского за поджог Банка Франции (9)
Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка...
Глава Каталонии не дал ясного ответа на ультиматум Мадрида
Глава региональной администрации Каталонии Карлес...
Муниципальные выборы в Эстонии: по рижскому сценарию
Низкая явка, провал проекта Сависаара и приход в...
В Эстонии протестующий против властей мужчина пытался совершить самосожжение (6)
В воскресенье около 13:30 мужчина на Петровской площади в...
США и Южная Корея проводят учения возле берегов КНДР (1)
США и Южная Корея начали в понедельник, 16 октября,...
TOP новостей
Опрос о ценах и зарплатах в Литве: такой разницы еще не было (39)
9 из 10 жителей Литвы ощущают рост цен явственнее, чем...
Предлагают новый порядок выплат: никаких денег безработным (10)
Если мы хотим жить лучше, надо прекратить платить...
В поле зрения литовских прокуроров попал экс-глава Висагинской АЭС – нанесен ущерб на миллион (12)
Бывшего главу Висагинской атомной электростанции (АЭС)...
Мэр: в Вильнюсе должно быть два автовокзала (3)
В литовской столице должно быть два автовокзала, тем...
Премьер Литвы: правительство выделит средства на Каунасский стадион (4)
Премьер Саулюс Сквернялис говорит, что правительство...