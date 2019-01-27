По меньшей мере 27 человек погибли и десятки получили ранения в результате двух взрывов на острове Холо на юге Филиппин.
Pietų Filipinuose per du sprogimus bažnyčioje žuvo 17 žmonių
© AFP / Scanpix

Первый взрыв прогремел в 08:45 по местному времени (00:45 по Гринвичу) во время воскресной мессы в римско-католическом соборе Богоматери на горе Кармель.

После того как к месту происшествия прибыли военные и полиция, на расположенной поблизости парковке сработало второе взрывное устройство.

Большинство погибших - гражданские лица. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Место происшествия оцеплено, дорога, ведущая к собору, перекрыта бронетранспортерами.

Южные районы Филиппин населены преимущественно мусульманами.

На прошлой неделе там состоялся референдум, на котором местные жители высказались за создание автономного региона Бангсаморо.

Однако избиратели провинции Сулу, в которую входит остров Холо, отвергли идею об автономии.

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