Взрыв у министерства обороны в Кабуле: ранены десятки человек

Мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 50 человек получили ранения, потряс столицу Афганистана ранним утром в понедельник, сообщили представители властей и медики. Над центром Кабула поднялись клубы дыма.
Kabulą sudrebino galingas sprogimas
© AP / Scanpix

Взрыв произошел в момент, когда улицы афганской столицы были заполнены спешащими на работу людьми. На место прибыли представители властей и полиция, но пока известно мало подробностей об инциденте. Машины скорой помощи проносились к месту происшествия с воем сирен.

Представитель полиции в районе атаки Мохаммад Карим сообщил, что у здания министерства обороны взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого боевики вбежали в соседнее высотное здание на переполненном рынке и открыли огонь по министерству. Полиция и афганский спецназ заполонили район и оцепили его.

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Представитель шефа полиции Кабула Фирдус Фарамаз смог лишь подтвердить факт взрыва, но не сообщил четкой информации о его цели и типе взрывного устройства. Сотрудник скорой помощи Мохаммед Захир сообщил, что по крайней мере 50 человек получили ранения.

В последние месяцы в столице Афганистана было относительно спокойно после серии мощных взрывов, за многие из которых взял ответственность местный филиал "Исламского государства". Талибан, который также осуществил множество атак в Кабуле, заявил, что не берет на себя ответственность за взрыв.

Взрыв произошел на фоне переговоров Талибана и США в Катаре, где у движения есть политический офис.

"Голос Америки"

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