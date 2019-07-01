Взрыв у министерства обороны в Кабуле: ранены десятки человек

Взрыв произошел в момент, когда улицы афганской столицы были заполнены спешащими на работу людьми. На место прибыли представители властей и полиция, но пока известно мало подробностей об инциденте. Машины скорой помощи проносились к месту происшествия с воем сирен.

Представитель полиции в районе атаки Мохаммад Карим сообщил, что у здания министерства обороны взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого боевики вбежали в соседнее высотное здание на переполненном рынке и открыли огонь по министерству. Полиция и афганский спецназ заполонили район и оцепили его.

Представитель шефа полиции Кабула Фирдус Фарамаз смог лишь подтвердить факт взрыва, но не сообщил четкой информации о его цели и типе взрывного устройства. Сотрудник скорой помощи Мохаммед Захир сообщил, что по крайней мере 50 человек получили ранения.

В последние месяцы в столице Афганистана было относительно спокойно после серии мощных взрывов, за многие из которых взял ответственность местный филиал "Исламского государства". Талибан, который также осуществил множество атак в Кабуле, заявил, что не берет на себя ответственность за взрыв.

Взрыв произошел на фоне переговоров Талибана и США в Катаре, где у движения есть политический офис.