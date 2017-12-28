Взрыв смертника в Кабуле: не менее 40 погибших

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило Би-би-си, что за этим взрывом, осуществленным смертником, прогремели еще два - в том же районе на западе афганской столицы.
Пока никто не взял на себя ответственность за эти взрывы.
В последние месяцы боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России) неоднократно совершали нападения на шиитов в разных провинциях Афганистана.
На фотографиях места взрыва в Кабуле, опубликованных в соцсетях, видны несколько тел, лежащих во дворе здания.
Руководитель информационной службы шиитского центра Afghan Press сообщил Би-би-си, что из здания вынесли десятки тел. По официальным сообщениям, еще десятки человек доставлены в больницы.
Как сообщается, в момент взрыва в здании находились студенты, принимавшие участие в дискуссии, а также сотрудники информационной службы.
Только три дня назад, в понедельник, еще десять человек стали жертвами взрыва у комплекса зданий афганской разведывательной службы в Кабуле.
В октябре в результате нападения на шиитскую мечеть в Афганистане погибли по меньшей мере 39 человек.
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