Помещения были немедленно эвакуированы, компания начала расследование причин произошедшего. После взрыва начался пожар, в тушении которого участвовало шесть расчетов. По данным ВВС, погиб 29-летний мужчина, 26-летний пострадавший госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии.

В полиции графства Уилтшир заверили, что жизни людей в районе инцидента ничто не угрожает, передает The Guardian. Производственный процесс на заводе приостановлен до дальнейшего распоряжения.

Завод, на котором произошел взрыв, находится в пяти милях от научной лаборатории Портон-Даун, где производят химические и биологические агенты для разработки методов защиты от них.

Лаборатория также занимается расследованием случаев отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери и Эймсбери. Телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв на заводе не имеет отношения к отравлениям.