Один человек погиб, еще один получил серьезные ранения при взрыве на военном предприятии вблизи британского города Солсбери. Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 августа, на заводе Chemring Countermeasures по производству сигнальных ракет, сообщается в Twitter компании Chemring Group.
© AFP / Scanpix

Помещения были немедленно эвакуированы, компания начала расследование причин произошедшего. После взрыва начался пожар, в тушении которого участвовало шесть расчетов. По данным ВВС, погиб 29-летний мужчина, 26-летний пострадавший госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии.

В полиции графства Уилтшир заверили, что жизни людей в районе инцидента ничто не угрожает, передает The Guardian. Производственный процесс на заводе приостановлен до дальнейшего распоряжения.

Завод, на котором произошел взрыв, находится в пяти милях от научной лаборатории Портон-Даун, где производят химические и биологические агенты для разработки методов защиты от них.

Лаборатория также занимается расследованием случаев отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери и Эймсбери. Телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв на заводе не имеет отношения к отравлениям.

NEWSru.com
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