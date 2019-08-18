Очевидцы сообщили Би-би-си, что смертник привел в действие взрывное устройство во время свадебной церемонии. Взрыв произошел около 22:40 по местному времени на западе столицы Афганистана в районе, в котором в основном проживают мусульмане-шииты.

МВД Афганистана подтвердило число погибших через несколько часов после взрыва. Фотографии в социальных сетях демонстрирует тела, разбросанные по свадебному залу среди перевернутых стульев и столов.

Афганские свадьбы часто собирают сотни гостей, они проводятся в больших залах, где мужчины обычно находятся отдельно от женщин и детей.

Один из гостей Мохаммад Фархаг сказал, что был в женской части, когда услышал сильный взрыв в мужской зоне. "Все выбежали на улицу, крича и плача", - сказал он агентству Франс пресс.

"В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все, кто был в секции для мужчин, были либо мертвы, либо ранены. Теперь, через два часа после взрыва, они все еще выносят тела из зала", - рассказал он.

Движение "Талибан" (запрещено в России) отрицает свою причастность к взрыву. Ни одна другая группировка не взяла на себя ответственность за него. Представитель талибов заявил, что группа решительно осуждает нападение.

Боевики-сунниты, в том числе талибы и члены "Исламского государства" (запрещено в России), неоднократно наносили удары по шиитам-хазарейцам, составляющим меньшинство в Афганистане и Пакистане.

Взрыв произошел всего через 10 дней после того, как мощное взрывное устройство взорвалось около полицейского участка в Кабуле. Тогда погибли 14 человек, около 150 получили ранения.

По данным МВД Афганистана, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".

В пятницу, 16 августа, в Пакистане был убит брат лидера "Талибана" в Афганистане Мулави Хайбатуллы Ахундзады Хафиз Ахмад. Как сообщалось, он погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в мечети недалеко от города Кветта. Ответственность за эту атаку пока никто не взял.

Источник в афганской разведке сообщил Би-би-си, что Мавлави Хайбатулла Ахундзада должен был посетить молитву в этой мечети и, вероятно, именно он был предполагаемой целью.

Ситуация в стране продолжает оставаться напряженной, хотя талибы и США (в стране находятся тысячи американских военных) сейчас приблизились к заключению мирного соглашения. Представители "Талибана" и Вашингтона проводят мирные переговоры в столице Катара, обе стороны заявляли о прогрессе в переговорах.

В пятницу президент США Дональд Трамп писал в "Твиттере", что обе стороны стремятся заключить сделку - "если это возможно".

Сделка, как сообщалось, должна включать в себя поэтапный вывод войск США в обмен на гарантии талибов, что экстремистские группировки не будут использовать Афганистан для нападения на американские цели.

В феврале представители "Талибана" приезжали в Москву на переговоры с политиками, бывшими чиновниками и представителями оппозиции Афганистана. Встречу организовала афганская община России.