Как сообщает еврейский новостной сайт Yeshiva World, взрыв произошел в момент, когда костер для праздника Лаг ба-Омер в хасидском районе Стамфорд-Хилл только разжигали.
Причина взрыва пока не ясна. По некоторым сообщениям, в костер бросили как минимум один мобильный телефон.
Как сообщает Yeshiva World, после взрыва среди собравшихся возникла паника.
Некоторым из пострадавших оказана помощь в связи с ожогами лица.
Tonight we have assisted @Hatzola dealing with multiple patients.
Hatzola is a volunteer ambulance service in the community.
We have a long-standing, mutually respectful working relationship, and together we help to save lives.@Ldn_Ambulance @LAS_HART @Hatzola pic.twitter.com/0dlxfB988j
— LondonAmbulance HART (@LAS_HART) 2 мая 2018 г.
Экс-президент Латвии Вике-Фрейберга подозревает, что Путин утратил власть (12)
Если проанализировать действия президента РФ...
Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: 10 пострадавших
Десять человек пострадали в результате взрыва...
Facebook объявил о скором запуске сервиса знакомств (1)
Социальная сеть Facebook намерена в скором времени...
Президент Франции назвал супругу премьера Австралии вкусной (2)
Обращаясь к премьеру Малкольму Тернбуллу, Эммануэль...
TOP новостей
Экономист: налог на недвижимость встряхнет рынок и снизит цены (12)
Если правящие в Литве введут налог на второе и...
Пенсионная реформа: на что могут рассчитывать 30-летние, а на что 50-летние (11)
Правительство Литвы представило планы в связи с...
Александр Радченко: проблема Литвы - отсутствие политики в сфере нацменьшинств (12)
В субботу, 5 мая, по центральному проспекту Вильнюса...
Тенденция меняется – банки прогнозируют снижение цен на жилье
Последний опрос Центробанка Литвы показал перемены на...
Министр о запрете рекламы аптек: об этом не может быть и речи
Министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс сказал,...