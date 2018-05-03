Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: 10 пострадавших

Десять человек пострадали в результате взрыва праздничного костра во время еврейского праздника на севере Лондона.
Policija Londone
© Scanpix

Как сообщает еврейский новостной сайт Yeshiva World, взрыв произошел в момент, когда костер для праздника Лаг ба-Омер в хасидском районе Стамфорд-Хилл только разжигали.

Причина взрыва пока не ясна. По некоторым сообщениям, в костер бросили как минимум один мобильный телефон.

Как сообщает Yeshiva World, после взрыва среди собравшихся возникла паника.

Некоторым из пострадавших оказана помощь в связи с ожогами лица.


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