Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: 10 пострадавших

Как сообщает еврейский новостной сайт Yeshiva World, взрыв произошел в момент, когда костер для праздника Лаг ба-Омер в хасидском районе Стамфорд-Хилл только разжигали.

Причина взрыва пока не ясна. По некоторым сообщениям, в костер бросили как минимум один мобильный телефон.

Как сообщает Yeshiva World, после взрыва среди собравшихся возникла паника.

Некоторым из пострадавших оказана помощь в связи с ожогами лица.

Tonight we have assisted @Hatzola dealing with multiple patients.

Hatzola is a volunteer ambulance service in the community.

We have a long-standing, mutually respectful working relationship, and together we help to save lives.@Ldn_Ambulance @LAS_HART @Hatzola pic.twitter.com/0dlxfB988j

— LondonAmbulance HART (@LAS_HART) 2 мая 2018 г.