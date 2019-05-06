В результате взрыва мины, который произошел в понедельник утром, погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании, которая принимала участие в операции по нейтрализации мин Второй мировой войны в Латвии. Ранены два военнослужащих, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил Албании Бардил Колцаку.
Prieštankinė mina
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"Тяжелый инцидент произошел сегодня в Латвии, где в результате взрыва мины погибла старший лейтенант Зарифе Хасаная. Ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай", — цитирует его газета Albanian Daily News.

Один из пострадавших в понедельник утром в результате взрыва мины на полигоне в Адажи албанских военнослужащих находится в реанимации, сообщил на пресс-конференции командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

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По словам Калниньша, офицер скончалась через час после инцидента, один военнослужащий после операции в тяжелом состоянии находится в реанимации, второй получил легкие ранения.

Командующий НВС сообщил также, что начато служебное расследование, и до его завершения все учения на Адажском полигоне прекращены. Госполиция начала уголовный процесс о происшествии.

Калниньш выразил соболезнования семье погибшей и сочувствие близким раненых, подчеркнув, что с латвийской стороны будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить их транспортировку на родину.

Калниньш пояснил, что военнослужащие албанского контингента в Латвии занимались нейтрализацией боеприпасов и в момент взрыва готовили территорию для учений. Судить о причинах взрыва пока преждевременно.

Соболезнования в связи с гибелью военнослужащей выразили президент Латвии Раймонд Вейонис, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Инара Мурниеце.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования семье погибшей и пожелал раненым скорейшего выздоровления. "Латвия очень благодарна нашей союзнице Албании за вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас", — пишет министр.

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