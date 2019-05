"Тяжелый инцидент произошел сегодня в Латвии, где в результате взрыва мины погибла старший лейтенант Зарифе Хасаная. Ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай", — цитирует его газета Albanian Daily News.

Один из пострадавших в понедельник утром в результате взрыва мины на полигоне в Адажи албанских военнослужащих находится в реанимации, сообщил на пресс-конференции командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

По словам Калниньша, офицер скончалась через час после инцидента, один военнослужащий после операции в тяжелом состоянии находится в реанимации, второй получил легкие ранения.

Командующий НВС сообщил также, что начато служебное расследование, и до его завершения все учения на Адажском полигоне прекращены. Госполиция начала уголовный процесс о происшествии.

Калниньш выразил соболезнования семье погибшей и сочувствие близким раненых, подчеркнув, что с латвийской стороны будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить их транспортировку на родину.

Калниньш пояснил, что военнослужащие албанского контингента в Латвии занимались нейтрализацией боеприпасов и в момент взрыва готовили территорию для учений. Судить о причинах взрыва пока преждевременно.

Соболезнования в связи с гибелью военнослужащей выразили президент Латвии Раймонд Вейонис, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Инара Мурниеце.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования семье погибшей и пожелал раненым скорейшего выздоровления. "Латвия очень благодарна нашей союзнице Албании за вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас", — пишет министр.

I mourn the death of an Albanian soldier in Adazi base, my condolences to her family, I wish speedy recovery to the injured soldiers. Latvia is very grateful to our ally Albania for its contribution to NATO mission, this is very sad moment for all of us @AlbanianDiplo @CakajGent