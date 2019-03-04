Ник Бейли, полицейский, который первым осматривал дом Сергея Скрипаля поздним вечером 4 марта 2018 года. Госпитализирован 6 марта. Получил небольшую дозу отравляющего вещества.

Его спасло то, что перед тем, как зайти в квартиру Скрипаля, он надел перчатки и костюм для проведения суд-мед экспертизы. По словам самого Бейли, его жизнь никогда уже не будет прежней.

В интервью Би-би-си полицейский сказал, что физически смог восстановиться относительно быстро, а вот психологическое восстановление заняло гораздо больше времени.

В начале января Бейли вернулся на службу в полицию графства Уилтшир (в нем находится город Солсбери). До отравления он работал там детективом. Эта должность похожа на российского оперуполномоченного. Такая работа обычно подразумевает немалые физические и психологические нагрузки.

Подробности о состоянии здоровья Бейли не разглашаются, но в пресс-службе полиции сообщили Би-би-си, что сержант успешно отработал несколько недель и получает всю необходимую поддержку.

Чарли Роули, житель городка Эймсбери в 80 км от Солсбери, без определенного рода занятий. Отравился 30 июня вместе с подругой Дон Стерджесс.

На данный момент Чарли, по словам его брата Мэттью Роули, чувствует себя довольно плохо. За прошедшие после отравления восемь месяцев он перенес несколько инфарктов, не может управлять левой рукой и плохо видит. "Он не похож на себя. Это не тот брат, которого я знал, — сказал Мэттью Роули в интервью Би-би-си. — Он иногда забывает, как меня зовут".

Чарли Роули ранее рассказывал журналистам, что страдает и от психологических проблем. Он несколько раз хотел покончить с собой. Неизвестно, какую именно дозу "Новичка" получил Чарли Роули. Дон Стерджесс умерла 8 июля.

Сергей и Юлия Скрипаль. Отравились 4 марта 2018 года. Юлия Скрипаль выписалась из больницы в апреле, а Сергей — в мае. О состоянии их здоровья сейчас точных данных нет.

Юлия появилась перед журналистами агентства Рейтер в конце мая, а чуть позже дважды звонила в Россию своей двоюродной сестре Виктории Скрипаль. Сергея Скрипаля никто после отравления не видел.

В феврале газета Times со ссылкой на свои источники сообщила, что состояние Скрипалей резко ухудшилось. Британские власти отказались комментировать эту публикацию, но сообщили, что Скрипали живы и находятся под опекой спецслужб.

Что говорят врачи и ученые?

Британские ученые-токсикологи говорят, что оправиться от отравления "Новичком" вполне возможно, если пострадавшим была немедленно оказана квалифицированная помощь. При этом они сходятся во мнении, что долгосрочные последствия для здоровья отравленных могут быть серьезными.

О долгосрочных последствиях для здоровья отравившихся "Новичком" известно очень мало. Есть так называемое отложенное действие: частицы могли сесть на кожу и потом потихонечку проникать и произвести необратимые повреждения, отметил в интервью Би-би-си один из разработчиков яда Вил Мирзаянов.

Он привел в пример историю своего коллеги — ученого Андрея Железнякова. В 1987 году Железняков проводил испытания одного из вариантов "Новичка" в лаборатории и вдохнул некоторое количество отравляющего вещества.

Ученому тут же ввели антидот и направили в больницу. Несмотря на быстрое и интенсивное лечение, Железняков очнулся только через 10 дней. Затем у него развились хроническое ослабление рук, гепатит с последующим циррозом, эпилепсия, депрессия, неспособность читать и концентрироваться. В 1992 году Железняков скончался.