По словам климатолога Майлза Аллена, случаи аномальной жары были и в прошлом, например, в 1976 году, когда в Англии установилась самая высокая температура в истории наблюдения (35,9 градуса Цельсия), что вызвало продолжительную засуху. При этом средняя температура атмосферы Земли в те годы была на две трети градуса Цельсия ниже, чем сейчас. Однако с глобальным потеплением жаркие дни стали более частыми.
Специалисты Всемирной метеорологической организации также указывают на то, что рекордная жара в 2018 году получила широкое распространение в Северном полушарии из-за изменений климата Земли. Наступление дней с крайне высокой температурой воздуха согласуется со сценарием, предсказывающим экстремальные погодные явления из-за продолжающихся выбросов парниковых газов.
По мнению климатологов, жара в Европе спадет, как минимум, через две недели. Однако при этом остается высоким риск пожаров в Скандинавии и Балтийском регионе. В Швеции в середине июля было зарегистрировано 50 лесных пожаров. Пожары в Греции также связаны с высокой июльской температурой и сильными ветрами. Причиной жары является устойчивая система антициклонов и областей высокого давления, которые стабилизировались над севером Европы.
Как сообщалось, 29 июля в Латвии температура воздуха в Айнажи, Бауске, Скривери и Екабпилсе превысила +33 градуса, а в Риге было до +31 градуса.
В Эстонии местами жара была сильнее, чем в Латвии. В Таллине воздух прогрелся до +34,2 градуса, до абсолютного рекорда жары не хватило десятой доли градуса.
В ближайшие дни температура воздуха в Латвии понизится на 1-2 градуса. 31 июля местами в западной и центральной части страны ожидаются дожди и грозы, 1 августа осадки не прогнозируются. Будет преобладать слабый юго-восточный ветер, днем на побережье — морской бриз. В конце недели ветер сменит направление на западное и усилится. Максимальная температура воздуха 31 июля — до +32 градусов, на побережье прохладнее.
Во второй половине недели с усилением влияния циклона территорию Латвии пересечет зона осадков, и будет +20…+25 градусов.
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