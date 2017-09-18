Федеральная полиция Германии, предположительно, вскрыла новый маршрут нелегальной миграции. Сейчас проверяется, связаны ли между собой недавние случаи незаконного провоза иностранцев на территорию ФРГ, зарегистрированные в прилегающих в Польше областях, сообщает агентство dpa.
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Суд в городе Фюрстенвальде поместил в предварительное заключение двух мужчин, подозреваемых в организации незаконного провоза. Речь идет о 46-летнем водителе грузовой фуры из Турции и 26-летнем сирийце, зарегистрированном в качестве беженца в Румынии, сообщает Управление федеральной полиции Берлина.

16 сентября на автобане недалеко от границы с Польшей полиция остановила турецкую грузовую фуру, перевозившую 51 нелегального мигранта, среди них 17 детей. Полиция исходит из того, что все эти люди прибыли в Европу из Ирака, за исключением сирийца, также прятавшегося внутри грузовика. На основании противоречий в его показаниях были сделаны выводы, что сириец сам является одним из нелегальных перевозчиков.

Несколькими днями ранее сотрудники полиции задержали 40 нелегально проникших в Германию иракцев в населенном пункте Бад-Мускау в федеральной земле Саксония. По их словам, они были доставлены на грузовике из Турции в Польшу, где перевозчики высадили их, после чего люди пешком перешли границу с Германией. В конце августа полиция задержала в Бранденбурге 20 иранцев и иракцев, также прибывших туда на грузовой фуре.

Deutsche Welle
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