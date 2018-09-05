Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) уверен, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца текущего года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Kijevo patriarchas Filaretas
© RIA/Scanpix

По его словам, те церкви, которые не примкнут к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине.

"Томос будет. После Томоса будет Собор тех архиереев, которые обратились ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии. Те, кто не обращался, на Соборе не будут иметь права", - рассказал Филарет.

Статьи по теме:
Киев добивается признания своей православной церкви. Кому и зачем это нужно?  (5)
Порошенко: Русская церковь - церковь страны-агрессора  (41)

"Собор означает, что все три церкви объединились в одну единую поместную украинскую автокефальную церковь, и он изберет своего предстоятеля и будет в Украине одна украинская церковь, а те, кто не присоединится к этой украинской церкви, должны называться Русская православная церковь в Украине", - добавил глава УПЦ-КП.

Отмечается, что на вопрос о перспективах создания в Украине единой поместной церкви он ответил: "В этом году".

Ранее предстоятель УПЦ КП - патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет в конце лета или в сентябре.

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Позже стало известно, что Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата получил от церковных и гражданских властей Украины обращение о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви и "принял соответствующие решения".

27 июля во время встречи с делегацией Вселенского Патриархата, которая прибыла в Киев, Порошенко заявил, что решение о предоставлении Томосу об автокефалии УПЦ должно быть принято согласно всем церковным процедурами и регламентам.

31 августа в Стамбуле состоялась встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил предстоятелю РПЦ, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Украинская православная церковь отберёт у Московского патриархата всю недвижимость в стране (87)

После признания единой Украинской православной церкви...

В мире

В Украине полагают, что Захарченко жив, как Бабченко, его убийство - инсценировка (7)

После обнародования отчета наблюдателей Специальной...

Миссия ОБСЕ не смогла получить данных о смерти главы "ДНР" Захарченко (2)

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ...

На футболках украинской сборной появилась надпись "Слава Украине" (14)

Надпись на футболках национальной сборной "Слава...

Выяснилось, когда в Украине создадут единую церковь (6)

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского...

В очереди в Ikea незнакомец внезапно финансово помог многодетной матери (3)

В Финляндии, в городе Эспоо, в магазине Ikea мужчина...

TOP новостей

Министерство энергетики: Литва не ведет переговоры об электроэнергии с БелАЭС (144)

После того, как Республика Беларусь заявила о якобы...

Ушацкас официально объявил о намерении стать кандидатом в президенты Литвы (77)

5 сентября консерватор Вигаудас Ушацкас в Каунасе у...

Вильнюсская мэрия планирует убрать автомобили из центра города (23)

Вильнюсская мэрия строит планы по выдворению...

После ливня в Каунасе – нескончаемые заявки: ущерб может составить треть миллиона евро (3)

Страховая компания Lietuvos draudimas до полудня получила...

Школьные столовые опустели – есть не хотят ни взрослые, ни дети (73)

Раньше у многих алитусских школ в обеденное время...