По его словам, те церкви, которые не примкнут к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине.
"Томос будет. После Томоса будет Собор тех архиереев, которые обратились ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии. Те, кто не обращался, на Соборе не будут иметь права", - рассказал Филарет.
"Собор означает, что все три церкви объединились в одну единую поместную украинскую автокефальную церковь, и он изберет своего предстоятеля и будет в Украине одна украинская церковь, а те, кто не присоединится к этой украинской церкви, должны называться Русская православная церковь в Украине", - добавил глава УПЦ-КП.
Отмечается, что на вопрос о перспективах создания в Украине единой поместной церкви он ответил: "В этом году".
Ранее предстоятель УПЦ КП - патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет в конце лета или в сентябре.
17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.
22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.
Отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.
Позже стало известно, что Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата получил от церковных и гражданских властей Украины обращение о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви и "принял соответствующие решения".
27 июля во время встречи с делегацией Вселенского Патриархата, которая прибыла в Киев, Порошенко заявил, что решение о предоставлении Томосу об автокефалии УПЦ должно быть принято согласно всем церковным процедурами и регламентам.
31 августа в Стамбуле состоялась встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.
Вселенский патриарх Варфоломей сообщил предстоятелю РПЦ, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.
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