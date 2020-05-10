"Выводы следствия о Майдане могут потрясти общество". Экс-генпрокурор рассказал, почему не расследуют расстрелы милиционеров

Как рассказал Шокин, до того, как он стал генпрокурором, он не имел никакого отношения к делам Майдана, поскольку это не было его направлением. После назначения, по его словам, первое, что он сделал - вызвал прокурора Сергея Горбатюка и спросил, сколько есть уголовных дел, которые касаются Майдана. Тот ответил, что не знает.
"И я сел и написал реестр уголовных дел по Майдану, где были внесены все дела без исключения. И в течение двух-трех недель по всей Украине мне слили все дела по Майдану, собрал прокуроров всех областей" - рассказал экс-генпрокурор.
Что касается того, что происходило на Майдане, Шокин сказал, что нужно дождаться окончания расследования, но для себя лично выводы он сделал и они тяжелые и могут потрясти общество, когда о них узнают.
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