Журналист Эрик Шмитт называет доклад "остро критическим" и замечает, что он "оспаривает готовность президента Трампа поддерживать мощные вооруженные силы".
Комиссия, назначенная в прошлом году Конгрессом, похвалила общее направление "Стратегии национальной обороны" США от января нынешнего года. "Но она предостерегла, что прогнозируемое недофинансирование бюджета, чрезмерная нагрузка на военные части, разбросанные по всей планете, а также другие риски опасны для этого плана, в то время как он оказывает свой эффект", — говорится в статье.
"Военные преимущества Америки, существовавшие долгое время, сократились", — цитирует издание 90-страничный доклад, с предварительным экземпляром которого ознакомилось. "Стратегический предел допустимой погрешности для страны ужасающе сузился. Множатся сомнения в способности Америки сдерживать и при необходимости наносить поражение противникам, а также соблюдать ее глобальные обязательства", — сказано также в документе.
Издание напоминает, что "Стратегия национальной обороны" указывает на то, что США будут ориентироваться не на войны с повстанцами, а на крупные конфликты между государствами.
"Конкретно в стратегии повышается значимость противостояния Китаю и России, а также Северной Корее и Ирану", — пишет автор.
По мнению комиссии, "политическая дисфункция" в США и сокращение расходов США на оборону сковывают правительство, не позволяя ему угнаться за угрозами в условиях "кризиса национальной безопасности" (формулировки из документа). Трамп велел Пентагону сократить его бюджет на 2020 год на 5%.
Между тем США "в некоторых случаях" "отстали или начинают отставать в ключевых технологиях", сказано в докладе. "Соперники США вкладывают колоссальные средства в гиперзвуковые средства доставки боеприпасов, искусственный интеллект и другие новейшие технологии".
"Согласно докладу, в случае крупномасштабного конфликта с Россией или Китаем у США останется недостаточно сил для того, чтобы без применения ядерного оружия сдерживать других противников "на одном — уже не говоря о двух — театре боевых действий", — пересказывает журналист.
"Атрофировались многие умения, необходимые для планирования и проведения военных операций против могущественных противников — особенно Китая и России", — сказано в докладе.
"Чтобы противостоять Китаю в западной части Тихого океана, комиссия призвала инвестировать в увеличение количества военных транспортных самолетов, а также подлодок и других подводных средств ведения войны. В противовес России комиссия рекомендовала продолжить наращивание сил НАТО на восточном фланге альянса и в странах Балтии, которое идет уже несколько лет. Она также остерегла от значительного сокращения войск на Ближнем Востоке, где у США "будут значительные" интересы в сферах экономики и безопасности", — говорится в статье. Комиссия рекомендует ежегодно повышать оборонный бюджет США на 3-5% выше темпов инфляции.
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