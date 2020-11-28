Высшая мера до инаугурации. В США казнят пятерых, пока не пришел Байден, выступающий против казней

Долг перед жертвами

19 ноября в Орландо привели в исполнение приговор в отношении Кордиа Холла. 49-летнему мужчине сделали смертельную инъекцию. Смерть зафиксировали в 23:47 по Североамериканскому восточному времени.

В начале 1990-х Холл похитил 16-летнюю девушку, неоднократно подвергал ее физическому и сексуальному насилию, а потом нанес 15 ударов лопатой по голове и плечам и похоронил ее, пока она еще была жива. Приговор Холлу вынесли еще в 1996 году.

Казнь Холла стала уже восьмым случаем исполнения высшей меры наказания на федеральном уровне с лета этого года. В дополнение к восьми федеральным казням, на уровне штатов в этом году были казнены еще семь человек.

В 25 из 50 американских штатов существует смертная казнь (еще четыре штата эту меру наказания решили пока не применять). Но на федеральном уровне на ее исполнение долгие годы действовал неофициальный мораторий. Формально - из-за проблем с согласованием правил применения смертельных инъекций.

Традиционно для этих целей в США использовали пентобарбитал - барбитурат, который в медицине применяют как снотворное средство. Передозировка этого препарата приводит к остановке дыхания и смерти. Приговоренные к казни осужденные пожаловались в суд, что такой укол слишком болезненный, а жестокие наказания запрещены конституцией США. По этой причине казни откладывались из соображений гуманности.

Как бы то ни было, до президентства Дональда Трампа федеральные власти США в последний раз проводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. Но в августе 2019 года, после массовых убийств в Дейтоне и Эль-Пасо, Трамп призвал вернуть смертную казнь. В своем обращении к американцам он заявил, что люди, совершающие преступления на почве ненависти и устраивающие массовую стрельбу, заслуживают смертного приговора.

"Министерство юстиции привержено принципу верховенства права. Долг перед жертвами и их родными требует от нас исполнить приговоры, вынесенные нашей судебной системой", - высказывался тогда генеральный прокурор США Уильям Барр.

В июле 2019 года, после 17-летнего перерыва, Уильям Барр возобновил федеральные казни, чтобы "восстановить правосудие в отношении жертв самых ужасных преступлений". Несмотря на то, что приговоренные отправляли прошения о помиловании, обращались в суды с просьбой об отсрочке или смягчении наказания, в этом году казнили восемь заключенных.

До конца президентского срока Трампа планируют казнить еще пятерых. Если все эти казни состоятся, то за шесть месяцев в США приведут в исполнение 13 смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.

Кого ждет смертная казнь

На ближайшие два месяца запланировано сразу несколько смертных казней. Среди осужденных - единственная за последние 70 лет женщина в федеральной камере смертников, самый молодой на момент совершения преступления мужчина, а также человек, чей подельник получил пожизненное заключение, а не смертную казнь.

На 10 декабря назначена смертная казнь Брэндона Бернарда, осужденного за убийство молодой пары в 1999 году. Другой обвиняемый по этому делу, пройдя через все апелляции, был казнен в сентябре. Бернард просил об отсрочке исполнения приговора, но Верховный суд отклонил его просьбу.

11 декабря ожидается казнь Альфреда Буржуа. Он издевался над своими малолетними дочерьми, после чего избил их до смерти.

14 января должны казнить Кори Джонсона. Суд доказал, что в 1992 году Джонсон убил семь человек в Вирджинии. Адвокаты Джонсона настаивают, что мужчина - умственно неполноценный, и на этом основании к нему не должна применяться смертная казнь. Защита утверждает, что IQ Кори Джонсона - 69, что ниже планки, определенной Верховным судом США в качестве ориентира при оценке целесообразности применения смертной казни. Кстати, другой обвиняемый, проходивший по тому же делу, избежал пожизненного заключения именно из-за умственной неполноценности.

15 января должен быть казнен Дастин Хиггс. Его признали виновным в том, что он заказал убийство трех женщин в 1996 году. В данном случае адвокаты Хиггса также настаивают, что он умственно неполноценен. Кроме того, по данным Associated Press, исполнитель не был приговорен к смертной казни. На суде адвокат говорил, что Хиггс получил высшую меру наказания, хотя "никого не убил". Другой обвиняемый по делу, который, по версии суда, нажал на курок, убив трех женщин в штате Мэриленд, получил пожизненный срок. Хиггса же обвинили в том, что он был заказчиком убийств.

Лиза Монтгомери - первая за 70 лет женщина, получившая смертный приговор на федеральном уровне. Монтгомери, которая в течение нескольких лет в детстве подвергалась насилию со стороны своего отчима, в возрасте 36 лет задушила беременную женщину и извлекла недоношенного ребенка. Ребенок впоследствии выжил. 12 января Монтгомери ждет смертная казнь.

Как утверждает Си-эн-эн, Минюст США и Белый дом отказались объяснить срочность, с которой были назначены даты этих казней.

Расстрел или стул

Помимо назначенных смертных приговоров, Минюст разрешил снова использовать в качестве методов федеральной казни расстрел и электрический стул. Как пишет New York Times, это нововведение - часть срочных решений и перестановок администрации Трампа, который вот-вот покинет Белый дом.

Правда, в данном случае практический эффект этого решения неясен. Возможность применять огнестрельное оружие и электричество не затронет тех, чья судьба решится в ближайший месяц, - она вступит в силу только через тридцать дней. Формально инициатива разрешает проводить смертные казни с помощью инъекции или "любым другим способом, предусмотренным законом штата, в котором был вынесен приговор".

В некоторых штатах заключенным позволяют выбрать альтернативные способы. Например, в Алабаме разрешены электрический ток или смертельная доза газа. А в Юте есть закон, по которому заключенным грозит расстрел, если в день исполнения приговора нет препаратов для смертельной инъекции.

Особенно громко о смертной казни в США заговорили во время президентства Барака Обамы, когда в Оклахоме очевидцы смертной казни рассказали о "кровавом месиве".

Мужчине, осужденному на смерть за то, что он выстрелил в девушку и похоронил ее заживо, должны были ввести смертельную дозу препарата. Фельдшер несколько раз безуспешно пыталась ввести внутривенную трубку: в плечевую вену, в яремную, в подключичную, и в конце - в бедренную.

В итоге вена была сильно повреждена. Кроме того, в штате в тот момент были проблемы с поставками средств для инъекций, поэтому медики использовали непроверенное средство на основе хлорида калия, останавливающее сердце, но вызывающее очень сильную боль. Известно, что, умирая, заключенный бился в конвульсиях, стонал и корчился.

Решения администрации Трампа по вопросу смертной казни станут проблемой для новой администрации Байдена, который выступает за отмену высшей меры наказания. В его предвыборной программе говорилось: "С 1973 года 160 человек, приговоренных к смертной казни, были реабилитированы. Поскольку мы не можем гарантировать, что все приговоры выносятся в соответствии с законом, Байден будет работать над принятием законодательства, отменяющего смертную казнь на федеральном уровне, и побуждать штаты следовать примеру федерального правительства".

Вместо смертной казни администрация Байдена предлагает назначать пожизненное заключение в виде наказания без возможности освободиться условно-досрочно.

По данным последнего исследования Gallup, 54% американцев считают, что смертная казнь приемлема с этической точки зрения. И несмотря на то, что этот процент кажется высоким, на самом деле это рекордно низкий показатель - на шесть процентных пунктов ниже, чем год назад.