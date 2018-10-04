В основу книги легли разговоры Урбана с самим Скрипалем, а также сведения от многочисленных источников журналиста в британских силовых ведомствах. В интервью Русской службе Би-би-си Урбан пояснил, что несколько лет назад он задумал написать книгу о шпионской войне между Россией и Западом.

Одним из героев книги должен был стал Сергей Скрипаль, поэтому еще летом 2017 года журналист взял у него серию интервью. Урбан сохранил с бывшим полковником ГРУ хорошие отношения и предлагал ему побеседовать уже после отравления — но Скрипаль отказался.

Скрипаль хотел уйти в отставку после распада СССР

Как и многие другие сотрудники ГРУ, Сергей Скрипаль плохо относился к распаду СССР и к новой демократической власти в России. Урбан пишет, что когда Советский Союз перестал существовать, Скрипаль не стал приносить присягу новой стране, "а его начальникам было слишком отвратительно происходящее, чтобы настаивать [на присяге]".

В 1992 году полковник ГРУ даже попросил об отставке — но ее не приняли, поскольку уйти из разведки до выхода на пенсию практически невозможно. Пытаясь найти компромисс с разочаровавшимся сотрудником, руководство ГРУ направило Скрипаля на службу в Испанию. Официальным прикрытием была должность в российском посольстве.

Сотрудничать с МИ-6 Скрипаль стал лишь в конце испанской командировки

Под конец трехлетней командировки в Испании в 1996 году Скрипаль уже активно размышлял о том, как ему устроить свою жизнь вне разведки и вне России. Среди прочего, он подумывал открыть в Испании свой бизнес — однако вопреки расхожему мнению, полковник ГРУ не планировал поставлять испанское вино в Россию. Он хотел построить отель в Малаге.

Примерно в это время агент МИ-6 предложил ему сотрудничество с британскими властями. Урбан называет имя этого куратора — Ричард Багналл, но отмечает, что это ненастоящее имя. Скрипаль согласился, рассчитывая на то, что британцы помогут ему обустроить новую жизнь. В последние месяцы испанской командировки он лично встречался с агентом МИ-6 и продавал секретные сведения.

У МИ-6 на него были свои планы — британцы хотели, чтобы Скрипаль вернулся в Россию и продолжил сотрудничать с ними, одновременно продвигаясь по карьерной лестнице в ГРУ. Скрипаль тогда отверг это предложение. После возвращения в Москву он прекратил контакты со своим куратором из МИ-6.

Скрипаль передавал секреты ГРУ через жену

Возобновить контакты с МИ-6 Сергей Скрипаль решил через несколько месяцев после возвращения в Россию. Будучи действующим сотрудником ГРУ, он понимал, что встречаться с куратором лично чрезвычайно рискованно — и предпочел передавать секретные материалы через свою жену.

Когда та ехала с дочерью в отпуск в Испанию, Скрипаль давал ей с собой книгу, объясняя, что это подарок для их общего знакомого. В действительности в книге содержались записи, нанесенные невидимыми чернилами — смесью молока и лимонного сока. Скрипаль утверждал, что его жена не знала, кем на самом деле был их "друг семьи". В это сложно поверить, пишет Урбан, учитывая, что в обмен на книгу "друг семьи" вручал жене Скрипаля пачку наличных. Когда Скрипаль ушел на пенсию, он счел, что риски снизились, и стал лично встречаться с куратором в Испании.

Скрипаль заработал на продаже секретов не больше 90 тысяч долларов

Сергей Скрипаль продавал секреты задешево — три тысячи долларов за порцию материалов. Столько стоили и передачи в "книжках" через жену, и сведения, переданные при личных встречах с кураторами из МИ-6. Всего эпизодов сотрудничества было 15 или 16, пишет Урбан. Вместе с бонусами общий гонорар Скрипаля за годы сотрудничества должен был составить примерно 70-90 тысяч долларов.

Запад получил образец яда класса "Новичок" благодаря еще одному "предателю"

Как пишет Урбан, в конце 1990-х немецким спецслужбам удалось вывезти из России человека, связанного с разработкой химического оружия. Его имя журналист не называет. Этот человек вывез из страны образец синтезированного вещества класса "Новичок". До того момента в западных странах только слышали о существовании нового класса ядов, но не сталкивались с его образцами.

Германия поделилась "Новичком" со своими партнерами: Швецией, США, Великобританией, Нидерландами и Францией. Так вещество попало в английскую лабораторию Портон-Даун, которая находится рядом с Солсбери. Именно поэтому годы спустя специалисты лаборатории сумели сравнительно быстро определить, что отравить Скрипаля пытались именно "Новичком".

Скрипаль контактировал со Службой безопасности Украины

Сам Скрипаль никогда не упоминал о своих контактах с СБУ. Но по данным Урбана, бывший полковник ГРУ все же встречался с украинскими контрразведчиками. Возможно, Скрипаль консультировал СБУ о том, как именно может действовать российское ГРУ на востоке Украины, пишет Урбан. Москва отрицает свое участие в конфликте.

Потеев, сдавший Анну Чапман и других разведчиков, жив

Бывший полковник Службы внешней разведки России Александр Потеев считается ответственным за один из самых громких провалов российской разведки. Именно он передал американским спецслужбам сведения о группе российских "спящих агентов", в которую входила Анна Чапман. На этих агентов в 2010 году был обменян Скрипаль. Сам Потеев в разгар скандала с разоблачением агентов уехал в США по поддельному паспорту.

В 2016 году агентство Интерфакс со ссылкой на анонимный источник сообщало о смерти Потеева, однако официального подтверждения этой информации не было.

Урбан со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что Потеев жив. Более того, в США уверены, что сообщение о смерти Потеева было размещено в надежде выявить его местонахождение; российская разведка рассчитывала проследить каналы общения друзей и семьи Потеева в надежде, что они выдадут какие-то подсказки.

Скрипаль не прятался. Он был "легкой мишенью"

В отличие от надежно спрятанного в США Потеева, Сергей Скрипаль был легкой мишенью. Другие перебежчики, живущие в Великобритании (например, бывший офицер ГРУ Олег Гордиевский), скрывали сведения о себе при помощи местных властей. А вот Скрипаль жил довольно беззаботно — его адрес можно было увидеть, например, в списках избирателей Солсбери.

Однако было бы неверным говорить, что Скрипаль был рядовым жителем Великобритании. Сразу после госпитализации Сергея сотрудники больницы вбили его фамилию в сводную базу данных, чтобы установить личность. Оказалось, что напротив имени Скрипаля стояла пометка для полиции "не останавливать". Специалисты отмечают, что этот "флажок" используется в базе данных британской полиции очень редко. Рядом с фамилией Скрипаля также был указан специальный телефонный номер для связи.

Сергей и Юлия Скрипали не находятся в изоляции

Британские друзья семьи Скрипалей первый раз навещали их еще весной — когда Сергей и Юлия находились в больнице после отравления "Новичком". А после выписки Скрипали получили доступ к электронной почте, соцсетям и телефону.

Они активно контактируют с внешним миром. И к ним уже несколько раз приезжали гости. С журналистами общаться они отказываются.

Сергей Скрипаль опасается звонить матери

Сергей Скрипаль очень привязан к своей матери Елене. Однажды он рассказал Урбану о том, как сильно скучал и переживал, что не мог позвонить матери в течение месяца после обмена в 2010 году. Но с момента отравления в Солсбери он так и не позвонил матери.

Есть основания полагать, что Сергей опасается, что его беседа с матерью может быть записана, как предыдущие звонки Юлии Скрипаль своей двоюродной сестре Виктории, а затем использована в политических целях. Тем не менее, в конце июля Юлия Скрипаль звонила матери Сергея и рассказала о том, как проходит их лечение и реабилитация в Британии. Она также сообщила, что Сергей пока не может говорить с матерью напрямую.

В Солсбери Скрипаль собирал паззлы и консультировал спецслужбы

По словам Урбана, Скрипаль производил впечатление человека, которому пришлось научиться убивать время. Дома у бывшего двойного агента были коробки с паззлами, помимо них он любил собирать модели кораблей.

Он быстро сошелся с соседями и много общался с людьми из группы поддержки бывших агентов спецслужб. Тихую жизнь в английской провинции Скрипаль разбавлял услугами консультанта: читал лекции будущим разведчикам, рассказывая им о том, как устроено ГРУ.