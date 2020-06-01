Вышел трейлер сериала об отравлении "Новичком" в Солсбери

Британский общественный телеканал BBC One в воскресенье, 31 мая, представил официальный трейлер к сериалу "Отравления в Солсбери" (The Salisbury Poisonings). Сюжет построен на покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Создатели называют свой фильм "историей о реакции обычных людей на кризис на пороге своих домов, основанной на реальных событиях".

Режиссером выступает Сол Дибб, Сергея Скрипаля сыграет Уэйн Суонн, а его дочь Юлию - Джилл Винтерниц, указано в сетевой базе данных о кинофильмах IMDb. Первая из трех серий выйдет в эфир 14 июня.

Дело Скрипаля

Бывший двойной агент и его дочь были отравлены в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

В июне того же года в городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Спустя несколько дней Стёрджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова, допустив, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый - представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию под именем Сергея Федотова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.