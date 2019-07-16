Человеком этим был командир корабля Нил Армстронг, который произнес ставшую исторической фразу: "Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".

Высадка на Луну стала первой большой победой американцев, сильно отстававших от СССР в космической гонке: советские ученые и инженеры раньше них успели вывести первого человека сначала на земную орбиту (Юрия Гагарина), а затем и в открытый космос (Алексея Леонова).

С тех пор на естественном спутнике Земли успели побывать в общей сложности 12 американских астронавтов — и ни одного советского или российского космонавта.

Именно этот факт дал почву одной из самых известных конспирологических теорий: якобы на самом деле Нил Армстронг и Базз Олдрин никогда не высаживались на Луне, а все фото и видео их высадки — постановка правительства США при поддержке НАСА и Голливуда, чтобы объявить о победе в космической гонке.

Это убеждение настолько устоялось, что получило даже название: Лунный заговор.

Важным аргументом для сторонников этой теории стала гибель в 1967 году трех астронавтов, которые готовились к первому пилотируемому полету на Луну, но сгорели заживо в ходе наземных испытаний за месяц до назначенного старта. Они якобы намеревались рассказать миру правду о готовящейся фальсификации, за что и были убиты американскими властями.

С появлением интернета и соцсетей число сторонников этой теории стало только расти.

Тот факт, что СССР никогда не оспаривал детали миссии "Аполлон-11", конспирологов не смущает — хотя именно советские ученые и госпропаганда были бы в первую очередь заинтересованы в разоблачении фальсификации, располагая всеми необходимыми для этого средствами.

Несмотря на это, спустя десятилетия после высадки все еще находятся люди, которые убеждены в том, что вся история "Аполлона-11" — один большой фейк.

Только в США сторонников этой теории — полтора десятка миллионов, в Британии в "Лунный заговор" верит каждый шестой — особенно эта вера распространена среди молодежи. Вполне возможно, сторонники этой теории есть среди ваших друзей или родственников.

Как их переубедить? Русская служба Би-би-си разбирает основные аргументы конспирологов и объясняет, почему они не выдерживают критики.

Источники света

Повод для сомнений: Солнце — единственный возможный источник света на фотографиях с лунной поверхности. Таким образом, все, что находится в тени, должно быть абсолютно черным. Однако мы ясно видим объекты в тени (например, как Базз Олдрин выходит из аппарата на картинке ниже), а значит, где-то за кадром спрятаны осветительные приборы.

Объяснение: Ошибка спрятана в первом утверждении. Чтобы видеть объекты в тени от Солнца, действительно необходимы дополнительные источники света — однако осветительные приборы тут ни при чем.

Дело в том, что Солнце на этих фотографиях — не единственный источник света. Солнечные лучи отражаются от лунной поверхности и рассеиваются во все стороны, подсвечивая объекты, расположенные в тени. Поэтому мы можем их видеть.

Задумайтесь: даже если окна вашей комнаты смотрят на запад, на рассвете в ней все равно станет светлее — именно благодаря отраженному свету.

Чтобы окончательно убедиться в несостоятельности этого аргумента, попробуйте как-нибудь, оказавшись на пляже в яркий солнечный день, повернуться лицом к собственной тени.

Беззвездное небо

Повод для сомнений: Ни на одном фото или видео высадки экипажа мы не видим звезд, хотя в отсутствие атмосферы они должны светить даже ярче, чем на Земле. Очевидно, что съемки сделаны в павильоне.

Объяснение: Все дело в короткой выдержке. Будь она подольше, звезды были бы видны отлично — зато пропали бы сами астронавты.

Яркость и детализация снимка зависят от количества света, попавшего на пленку. Если его недостаточно, фото получится темным; если слишком много — пересвеченным.

Регулировать количество света можно двумя способами: шириной раскрытия объектива (диафрагма) и временем, в течение которого он остается открытым (выдержка). Особенно непросто сделать фото, когда передний и задний план сильно отличаются по степени освещенности.

В яркий солнечный день попробуйте зайти в тень и сделать селфи на фоне залитого светом пейзажа — без использования дополнительных "умных" функций вроде HDR. Вам придется выбирать: либо снять хорошо различимое лицо на сильно пересвеченном и размытом фоне, либо красивый пейзаж с темным пятном вместо фотографа.

Примерно тот же выбор пришлось делать экипажу "Аполлона-11", только там было наоборот: залитая светом поверхность Луны и сами астронавты — на фоне совершенно черного неба.

Короткая выдержка позволяет нам хорошо разглядеть ярко освещенные предметы (хотя белые скафандры на многих снимках все равно пересвечены), но не дает увидеть звезд.

Тот же эффект можно увидеть на этом снимке МКС, сделанном в 2011 году с отлетающего от станции корабля "Союз". Как видите, небо на нем тоже вышло абсолютно беззвездным.

Где кратер и где пыль?

Повод для сомнений: При посадке лунный модуль "Орел" должен был оставить ударный кратер в сыпучем лунном грунте, однако на фото никакой воронки под кораблем не видно. Кроме того, поднявшаяся от удара пыль должна была осесть на опорах модуля, но ее нет.

Объяснение: Не будем забывать, что лунная гравитации примерно в шесть раз меньше земной — поэтому и эффект от удара там куда меньше, чем мы представляем себе на основе жизненного опыта.

Непосредственно перед касанием модуль опускался со скоростью примерно 15 см в секунду, и посадка в результате оказалась настолько мягкой, что астронавты даже не поняли, в какой именно момент коснулись поверхности.

Привычные земные представления вводят нас в заблуждение и по поводу пыли. Мы знаем, что при старте ракеты или ударе о мелкий грунт пыль клубами разлетается во все стороны.

Однако на Земле ее разносит потоками воздуха, а на Луне атмосферы нет. В результате лунная пыль — верхний слой грунта — была потревожена только там, где ее коснулись сами опоры или выхлопы реактивных двигателей, разлетевшись в стороны по баллистической траектории, — и она физически не могла "осесть".

Рябь на флаге

Повод для сомнений: Флаг США, установленный астронавтом Баззом Олдрином, развевается, словно на ветру. Но на Луне, как уже было отмечено выше, нет воздуха — а значит, не может быть ветра. Очевидно, что сцену снимали на Земле.

Объяснение: Воздуха на Луне действительно нет, поэтому верхний край полотнища удерживает горизонтальный стержень — иначе оно бы мгновенно обвисло.

Стержень этот был складным, но после посадки раздвижной механизм немного заело, и растянуть полотнище на полную длину у астронавтов не получилось. Именно поэтому ткань не выглядит натянутой и очевидно сборит.

На фото выше это действительно создает впечатление, будто флаг развевается на ветру.

Однако на оригинальном видео НАСА отлично видно, что полотнище приходит в движение только тогда, когда к флагу прикасаются астронавты и производят с ним какие-либо манипуляции.

Пусть воздуха на Луне нет, но волны там никто не отменял — и каждое движение металлического шеста, к которому прикреплена ткань, передается самому полотнищу и заставляет его колебаться.

Образцы грунта

Повод для сомнений: Осколки породы внеземного происхождения, которые астронавты продемонстрировали в качестве доказательства своей высадки на Луну, вовсе не обязательно привезены оттуда — это вполне могут быть собранные в Антарктике метеориты, которые прилетели на Землю сами.

Объяснение: В Антарктике действительно иногда можно найти небольшие каменные осколки, выбитые из лунной поверхности мощными ударами астероидов и долетевшие до Земли — однако их не так много.

Астронавты же привезли с собой на Землю в общей сложности 382 кг образцов лунной породы (за шесть визитов).

Камни изучали не только американские ученые, но и их коллеги со всего мира — в том числе из России, Японии и Китая. Они могли бы легко обнаружить подделку, но пришли к заключению, что грунт совпадает по составу с образцами, ранее найденными в Антарктике. При этом есть одно важное отличие.

При прохождении через плотные слои атмосферы метеориты оплавляются от трения. На камнях, привезенных астронавтами НАСА, подобных следов нет — а значит, они никак не могли прилететь из космоса самостоятельно.