Выхода нет. Почему люди не могли выбраться из торгового центра в Кемерово

37 человек погибло, 69 считаются пропавшими без вести (среди них 40 детей), еще 47 находятся в больницах — число жертв пожара в Кемерово, скорее всего, будет увеличиваться. Люди до сих пор ищут не отвечающих на звонки родных через социальные сети. Публикуются скриншоты из мессенджеров, на которых подростки сообщают, что здание горит. Также распространяется слух о сотне погибших от, якобы, сотрудника МВД. "25 марта. Самый страшный день в истории моего города" — такое изображение размещают на своих страницах кемеровчане.

Торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня", расположенный на проспекте Ленина, загорелся около 16 часов (12 часов по московскому времени). Огонь вспыхнул на 4 этаже здания, где размещались детский каток, детский развлекательный центр, фитнес-клуб, трехзальный кинотеатр, общей вместимости почти 400 человек. Этажом ниже — боулинг и "Детский мир".

Пожар начался в детском развлекательном центре; согласно данным "Интерфакса", причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Кроме того, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. По свидетельству очевидца, пламя появилось около детской железной дороги. В развлекательном центре находился сухой бассейн, наполненный поролоновыми шариками — когда огонь перекинулся на него, возгорание превратилось в пожар.

В это время в здании находилось около 1000 человек. Сигнализация не сработала; когда пламя заметили охранники "Зимней Вишни", они не стали предупреждать людей в кинозалах — сотрудники ЧОПа покинули ТРЦ. Хотя на нижних этажах посетители уже устремились к выходам, в кинозалы дым проник не сразу, фактически, люди оказались в ловушке. Сильное задымление превратило здание в лабиринт, где сложно было сориентироваться, и видимость падала с каждой минутой. Бегущие в дыму люди стали терять друг друга, особенно родители — детей, вспоминают очевидцы.

Большое число пропавших без вести детей (от 4 до 11 лет) объясняется тем, что в одном из залов шел мультфильм. Двери могли быть заперты снаружи, чтобы на сеанс не пробрались безбилетные. По информации "Комсомольской правды" из этого зала звонили 12-летняя Вика, сказавшая тете, что не может выйти и уже не может дышать. Как сообщает портал VSE42.ru, в зале спасатели обнаружили 15 тел. Еще 15 человек погибли у запертого пожарного выхода. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон верхних этажей — очевидцы сообщают о разбившихся насмерть и тяжело раненных. Свидетели также отмечают, что никакой эвакуации так и не было организовано — часть дверей на первом этаже осталась закрытой, несмотря на давку.

Отметим, что в 2016 году здание ТРЦ прошло проверку на предмет соответствия нормам пожарной безопасности, об этом свидетельствуют данные системы СПАРК. Однако вместо запланированных 20 дней мероприятие длилось всего 2 дня. Данные о каких-либо предписаниях со стороны МЧС отсутствуют.

Как сообщают Telegram-канал 112, сотрудники Следственного комитета задержали владелицу "Зимней Вишни" Надежда Судденок. По информации портала Fontanka.ru, в 2007 году она работала в отделе кадров ООО "Топкинский цемент", затем была избрана депутатом Топкинского районного совета от партии "Единая Россия".

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователями изъяты записи камер видеонаблюдения, а также документация, позволяющая установить арендаторов помещений.

Напомним, что в 2009 году произошел пожар в пермском клубе "Хромая лошадь", в котором погибло 156 человек. В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения, которые и повлекли такое значительное число жертв. После пожара правительство Пермского края сложило с себя полномочия.