План под названием "ЕС следующего поколения" предусматривает раздать странам Евросоюза 750 млрд. евро: 500 млрд. — в виде грантов (то есть их не нужно будет отдавать) и 250 млрд. — в виде кредитов. Объем инвестиций солиден даже по меркам ЕС — он в четыре раза превышает годовой бюджет организации. Средства для запуска программы планируется занять на финансовых рынках. Распределять их будут в течение следующих семи лет в рамках нового евросоюзного бюджета 2021-2027.

На что пойдут деньги?

Финансирование предназначено для ликвидации негативных экономических последствий эпидемии COVID-19. Деньги получат все страны-участницы, но в очень разном объеме. Самые большие суммы зарезервированы для Италии, Испании, Польши, Франции, Греции, Румынии и Германии. Рим и Мадрид получат фактически треть всего фонда: 173 млрд. и 140 млрд. евро соответственно. Примерно половина помощи этим странам придет в виде грантов, вторая — в качестве кредитов. В свою очередь, Франции и Германии, напротив, в схеме Еврокомиссии полагаются исключительно гранты, то есть субсидии без возврата (39 и 29 млрд. евро соответственно).

Антикризисные деньги имеют два функциональных назначения: на поддержку систем здравоохранения и на восстановление бизнеса. Впрочем, претендовать на них смогут не все, а только те отрасли и проекты, которые отвечают нынешним приоритетам Евросоюза ("зеленая экономика" и "дигитализация").

Выдавать субсидии и займы будут на основании планов, которые разработают сами государства, но их потребуется затем согласовать с ЕС.

Как отреагировали страны ЕС?

Инициатива Еврокомиссии встретила горячую поддержку со стороны стран южной Европы, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Франция и Германия, ранее выступившие с похожим, хотя и менее бюджетным предложением, также публично одобрили идею ЕК. Категорически против затеи оказались власти Австрии, Швеции, Нидерландов и Дании: им не нравится сама по себе идея раздачи бесплатных денег, а также желание Брюсселя увеличить и без того нескромный, по их мнению, бюджет на следующие семь лет. Скептические реплики в отношении плана "ЕС следующего поколения" отпускает руководство Чехии и Венгрии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш указал на его расточительность и несправедливость: основными бенефициарами станут страны с низкой бюджетной дисциплиной, а, например, чешские пенсионеры ради фискальной стабильности государства уже получают пенсии в два-три раза меньше, чем в этих самых странах, цитирует политика чешское радио. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также раскритиковал подход, при котором бедные будут финансировать богатых, назвав предложение Еврокомиссии "абсурдным".

Как будет проходить утверждение плана?

Чтобы получить путевку в жизнь, план Еврокомиссии "ЕС будущего поколения" должен быть согласован с Европарламентом и Советом ЕС, куда входят руководители всех стран-участниц. Документ пока не вполне проработан, например, недостаточно четко прописаны критерии распределения средств и условия возврата долгов. По итогам переговоров на уровне Совета ЕС, где ратующие за экономию Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды собираются выступать единым фронтом, могут заметно поменяться и цифры. Скорее всего, первое обсуждение документа в формате Еврогруппы состоится в середине июня. При благоприятном для Еврокомиссии сценарии план окончательно утвердят осенью, чтобы уже с нового года начался процесс освоения денег.

Что не так с планом Еврокомиссии?

При всей благородности замысла Еврокомиссии у разработанного ею плана есть несколько очевидных недостатков: