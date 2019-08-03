Выдвинутый Трампом конгрессмен-республиканец отказался от выдвижения на пост директора Нацразведки США

"К нашему великолепному конгрессмену-республиканцу Джону Рэтклиффу очень несправедливо относятся провальные мейнстримные СМИ. Я объяснил Джону, сколько несчастий придется претерпеть ему и его семье от этих людей за все три месяца клеветы и дискредитации, так что Джон решил остаться в Конгрессе, где он проделывает выдающуюся работу, представляя жителей штата Техас и нашу страну. Я объявлю кандидатуру на пост директора Национальной разведки в скором времени", - написал Трамп.

Ранее хозяин Белого дома сообщил, что Коутс покинет свой пост 15 августа, а вместо него он намерен выдвинуть на эту должность Рэтклиффа. Газета The New York Times писала, что Коутс и Трамп не соглашались по многим вопросам, в частности в том, что касается России. Американский лидер неоднократно выступал с критикой в адрес разведывательного сообщества США.

Аппарат директора Нацразведки был создан после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США. Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

По данным новостного портала Axios, Трамп в беседах с представителями ближайшего окружения выражал мнение, что данный пост представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку".