Общий вывод, который делают большинство аналитиков и американская пресса, таков: дела у Байдена обстоят хуже, чем ожидалось, результаты Трампа превосходят спрогнозированные ожидания.

Кандидаты ожидаемо победили в тех штатах, которые традиционно голосуют за республиканцев или демократов. Исход борьбы решится в так называемых колеблющихся штатах - Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Северной Каролине. К таким штатам также относятся Флорида, Техас и Огайо, но уже известно, что там победу одержал Дональд Трамп.

Неприятные сюрпризы



Борьба за Флориду была очень напряженной, лидер менялся буквально каждые несколько минут, но Байдену не хватило поддержки в одном из самых крупных округов штата, Майами-Дейд, на которую рассчитывал его штаб.

Трамп, напротив, неожиданно получил во Флориде большое число голосов от испаноязычной общины, которую в этой части США в основном составляют выходцы с Кубы.

Но Трампа тоже ждал неприятный сюрприз: традиционно республиканская Аризона практически отдала предпочтение Байдену. Окончательный результат голосования там еще не объявлен, но аналитики Ассошиэйтед пресс предсказывают победу демократов.

Аризона не голосовала за президента-демократа с 1996 года, но Байден сделал ставку в этом штате на настроения молодой прогрессивной общины латиноамериканского происхождения.

Победа в Аризоне принесет одному из кандидатов 11 голосов выборщиков.

Трамп грозит Верховным судом





Процедура подсчета голосов может растянуться на несколько недель. Некоторые штаты еще даже не приступили к подсчету бюллетеней, присланных по почте, и отвели себе на это время до двадцатых чисел ноября.

Однако Дональд Трамп под утро объявил себя победителем и намерен через Верховный суд добиваться прекращения подсчета голосов. По его мнению, электоральные комиссии могут приписать к спискам голосов любые результаты, ссылаясь на обработку почтовых бюллетеней.

Не секрет, что по почте еще задолго до дня выборов голосовали в основном демократы. Республиканцы сразу заявили, что считают этот способ голосования не вызывающим доверия и дающим плацдарм для аферы.

Однако голосование по почте законно. Правда, раньше, чтобы воспользоваться им, надо было брать открепительный лист, для чего требовалась уважительная причина. На этих выборах почтовое голосование приобрело массовый характер из-за пандемии коронавируса.

По мнению корреспондента Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркера, требования Трампа не стали неожиданностью. В течение нескольких недель президент давал понять, что если результаты выборов будут близки к ничьей, он может обвинить демократов в мошенничестве с голосованием и попытке украсть у него победу.

"Президент США поставил под угрозу подсчет голосов - процесс, который растягивался на несколько дней после выборов, даже в годы, когда досрочное голосование или голосование по почте не было столь популярно. После заявления Трампа вице-президент Майк Пенс попытался сгладить его замечания, отказавшись объявлять о победе до окончания подсчета голосов. Это гораздо больше соответствует ожидаемой модели поведения американского лидера в момент политической неопределенности", - пишет Зуркер.

Страна готова к беспорядкам





Еще до выборов, обсуждая различные сценарии хода событий, эксперты предупреждали, что в случае минимального разрыва и неопределенности США могут охватить беспорядки.

Многие магазины и бизнесы по всей стране, а особенно в крупных городах, накануне заколотили свои окна и двери фанерой, опасаясь реакции сторонников разных лагерей на ход выборов.

Демократы уже отреагировали на заявление Трампа о необходимости прекратить подсчет голосов. Штаб Байдена заявил, что их юристы готовы вступить в игру, а некоторые сенаторы-демократы назвали Трампа "опасным человеком и диктатором".

Силы безопасности полагают, что чем дольше тот или иной штат будет тянуть с оглашением результатов, тем с большей вероятностью там могут вспыхнуть уличные волнения. Еще задолго до выборов власти отдельных штатов вместе с местной полицией разработали планы действий на случай того или иного сценария развития событий. В частности, большое внимание безопасности уделили Нью-Джерси, Мичиган, Канзас, Мэриленд и другие.

"Мы тесно сотрудничаем с властями на федеральном уровне, на уровне штатов и локально. Все, кто так или иначе отвечает за безопасность на выборах, проинформированы и обеспечены всем необходимым, чтобы вовремя отреагировать на любые нарушения порядка", - сказал "Голосу Америки" официальный представитель ФБР.

По его словам, при подготовке к дню голосования и последующим мероприятиям спецслужбы учитывали настроения в обществе и текущую обстановку в стране.