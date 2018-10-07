По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков страны больше всего голосов на выборах 13-го Сейма получила оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения — 19,91%, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома.
Второе место занимает центристкая "KPV LV" ("Кому принадлежит государство?" - латыш. Kam pieder valsts) — 14,06% голосов избирателей, третье Новая консервативная партия (НКП) — 13,6%.
На четвертом месте по количеству голосов — объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом — национальное объединение "Всё для Латвии!" — "Отечеству и свободе/ДННЛ", VL-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом — Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).
Получив 6,67% голосов, в Сейм проходит также объединение партий "Новое Единство". Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.
Результаты
После обработки информации с 99% участков победу на выборах одержала партия "Согласие", у нее 19,91% голосов. Далее идут KPV LV (14,06%), Новая консервативная партия (13,6%), "Для развития/За!" (12,04%), Национальное объединение (11,03%), Союз "зеленых" и крестьян (СЗК, 9,96%) и Новое Единство (6,67%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.
В крупных городах также победила партия "Согласие", уступив СЗК Вентспилс, а KPV LV — Екабпилс. В Риге за партию проголосовали почти 33% избирателей.
Явка на выборы едва превысила 54%. Это как минимум на четыре процентных пункта меньше, чем на выборах в прошлый, 12-й Сейм. Правда, за границей она, наоборот, побила все рекорды, так что пришлось допечатывать дополнительные бюллетени.
Оставшаяся интрига — кто именно проходит и не проходит в Сейм. Предварительно, впрочем, уже все известно.
А вот переговоры партии начнут лишь на следующей неделе.
Происшествия
В субботу неизвестными была взломана социальная сеть Draugiem.lv. Некие злоумышленники изменили ее стартовую страницу на про-российскую пропаганду. Сайт отключили на несколько часов, информация пользователей не пострадала.
Всего в день выборов полиция задержала семь человек, счет "сигналов" о возможных нарушениях шел на десятки.
Наиболее вопиющим стал случай в Даугавпилсе, где пьяный мужчина угрожал газовым оружием главе комиссии избирательного участка.
Курьезы и другие факты
В Риге самым популярным участком для голосования стал участок в торговом центре Spice. Там свой голос отдали 3577 человек.
Все политики ночью ждали результатов выборов в разных местах, водили хороводы и ели канапе. У нас есть фото.
На государственное финансирование теперь могут претендовать десять партий.
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