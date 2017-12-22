Ранее авторитетная региональная медиагруппа Godo опубликовала прогноз, основанный на опросе 3200 человек на выходе с избирательных участков. Согласно экзитполу, три партии, выступающие за независимость Каталонии, суммарно получают 71 мандат парламента. Для абсолютного большинства требуется 68 мандатов.

Победителем выборов, вероятнее всего, станет либо партия "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), либо "Гражданская партия". Каждой из них могут достаться от 34 до 37 голосов. На третьем месте может оказаться коалиция "Вместе за Каталонию", которую возглавляет экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон.

В конце октября Мадрид отстранил от власти каталонскую администрацию и распустил региональный парламент. Суд возбудил уголовные дела за попытку мятежа против ряда каталонских политиков и высших чиновников. Отстраненный от власти Пучдемон призвал рассматривать досрочные выборы как второй тур референдума о независимости.