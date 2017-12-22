Ранее авторитетная региональная медиагруппа Godo опубликовала прогноз, основанный на опросе 3200 человек на выходе с избирательных участков. Согласно экзитполу, три партии, выступающие за независимость Каталонии, суммарно получают 71 мандат парламента. Для абсолютного большинства требуется 68 мандатов.
Победителем выборов, вероятнее всего, станет либо партия "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), либо "Гражданская партия". Каждой из них могут достаться от 34 до 37 голосов. На третьем месте может оказаться коалиция "Вместе за Каталонию", которую возглавляет экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон.
В конце октября Мадрид отстранил от власти каталонскую администрацию и распустил региональный парламент. Суд возбудил уголовные дела за попытку мятежа против ряда каталонских политиков и высших чиновников. Отстраненный от власти Пучдемон призвал рассматривать досрочные выборы как второй тур референдума о независимости.
КНДР расценила новые санкции ООН как "акт войны" (4)
Пхеньян счел новые штрафные меры Совбеза ООН...
Ударят ли США долларом голосовавших против них в ООН по Иерусалиму? (4)
Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов...
Китай продемонстрировал полет крупнейшего самолета-амфибии
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил свой первый...
Генсек НАТО говорит о превосходстве военно-морских сил России (47)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,...
На Филиппинах сгорел торговый центр: почти 40 погибших
На Филиппинах в городе Давао произошел крупный пожар в...
TOP новостей
Из расчета на 12 блюд: поездки жителей Литвы в Польшу вряд ли окупаются (83)
Проведенное сайтом Pricer.lt и DELFI сопоставление цен в двух...
Фигурант "болотного дела" о следствии: это самый крупный политический процесс (33)
Дмитрий Бученков, который в России проходил по так...
"Подарочек" полиции водителям: на скидки в Рождество не надейтесь (6)
Водителей на взморье, находящихся в приподнятом...
В Клайпеде на мель сел сухогруз с командой из 20 человек на борту от спасательной операции отказались (108)
Из-за разыгравшейся ночью бури на море в Клайпеде , у...
Погода на Рождество обещает быть теплой и дождливой (3)
В Сочельник и на Рождество в этом году погода обещает...