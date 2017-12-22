Ранее авторитетная региональная медиагруппа Godo опубликовала прогноз, основанный на опросе 3200 человек на выходе с избирательных участков. Согласно экзитполу, три партии, выступающие за независимость Каталонии, суммарно получают 71 мандат парламента. Для абсолютного большинства требуется 68 мандатов.
Победителем выборов, вероятнее всего, станет либо партия "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), либо "Гражданская партия". Каждой из них могут достаться от 34 до 37 голосов. На третьем месте может оказаться коалиция "Вместе за Каталонию", которую возглавляет экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон.
В конце октября Мадрид отстранил от власти каталонскую администрацию и распустил региональный парламент. Суд возбудил уголовные дела за попытку мятежа против ряда каталонских политиков и высших чиновников. Отстраненный от власти Пучдемон призвал рассматривать досрочные выборы как второй тур референдума о независимости.
Израиль покидает ЮНЕСКО после решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму (6)
Израиль начинает процедуру по выходу из состава...
Меркель и Макрон призвали Россию вернуть военных в СЦКК в Донбассе (20)
Участники "нормандского формата" канцлер Германии...
В Лондонском зоопарке после пожара пропали без вести сурикаты. Трубкозуб Миша погиб (5)
В Лондонском зоопарке после пожара пропали без вести...
Умер астронавт, первым вышедший автономно в открытый космос (15)
Американский астронавт Брюс Маккэндлесс скончался на...
В ФРГ отмечен почти пятикратный рост числа дел по подозрению в терроризме (2)
В связи с большой загруженностью Федеральная...
TOP новостей
Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (173)
Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...
Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)
Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...
Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)
В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...
Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (6)
В этом году в праздничный период много выходных,...