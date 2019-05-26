В странах-членах Европейского Союза 24 - 26 мая проходят выборы в главный законодательный орган ЕС - Европарламент. Уже в воскресенье поздно вечером будет известно предположительное распределение депутатских мандатов.

"На этих выборах вы решаете, какими будут условия жизни для всего человечества", - такие слова в апреле адресовала депутатам Европарламента экоактивистка Грета Тунберг. Ее акцию в защиту климата поддержали сотни тысяч школьников по всему миру. В 16 лет шведская школьница еще не может сама голосовать за кандидатов в депутаты Европарламента.

Но многие ее сторонники уже в этом году впервые будут участвовать в этих выборах. 28 млн молодых людей, которые впервые в своей жизни пойдут голосовать, могут изменить всю европейскую политику.

Молодые европейцы выходят на протесты

Выборы в Европарламент по своим масштабам и по числу избирателей, которые должны принять в них участие - 400 млн, - второе в мире по масштабу демократическое голосование. На первом месте Индия, там в парламентских выборах участвовали свыше 600 млн избирателей. Именно сейчас, в преддверии выборов, многие молодые европейцы выходят на уличные акции протеста со своими требованиями. Среди самых горячих тем не только изменение климата.

Так, в Германии молодежь протестует против изменений, касающихся авторского права в интернете, в частности, введения upload-фильтров. А в Великобритании протестуют против запланированного выхода страны из ЕС, голосование о котором должно проходить не только в британском парламенте, но и в Европарламенте.

Но какое влияние на будущий курс Европы может оказать молодежь, приняв участие в нынешних выборах? Депутаты Европарламента избираются каждые 5 лет. Избирателям, которые впервые пойдут голосовать в 2019 году, от 18 до 22 лет. Анализ данных, проведенный DW, показывает, что в странах ЕС доля избирателей, которые впервые пойдут голосовать, составляет 5-8 процентов от общего числа имеющих такое право. Вместе с избирателями младше 30 лет они составляют почти одну пятую от всех обладающих правом голоса.

Пойдет ли молодежь голосовать?

Молодых избирателей часто считают ленивыми и пассивными. Это утверждение может оказаться правдой и в ходе нынешних выборов. Согласно прогнозам European Council of Foreign Relation (ECFR), явка молодежи может быть самой низкой среди представителей всех возрастных групп.

Но если молодежь воспользуется своим избирательным правом, то она может существенно повлиять на распределение мандатов в Европарламенте, особенно в тех странах, где политические предпочтения представителей разных поколений сильно различаются.

"Чешская Пиратская партия в два раз популярнее у молодых избирателей, чем у всех остальных", - приводит пример Павел Зерка из ECFR. Как и польская партия "Весна", которая появилась на политической сцене лишь в начале этого года, но, согласно прогнозам, может получить до 10 процентов голосов и претендовать на 6 мест в Европарламенте.

Но не каждая партия, которая ориентируется на молодых избирателей, добивается успеха. Европейская партия Volt, например, согласно прогнозам ECFR, не имеет шансов на попадание в Европарламент. Другой пример - в Великобритании среди избирателей, которые будут голосовать впервые, популярность проевропейских партий гораздо ниже, чем даже неопределившейся с "Брекзитом" Лейбористской партии.

Европа для молодых избирателей - не только мирный проект

Дело в том, что молодые люди совершенно иначе смотрят на Евросоюз, нежели поколение их родителей, а также бабушек и дедушек. Они всегда жили в ЕС и не представляют себе, как может быть иначе. Некоторые из них не знают никакой другой валюты, кроме евро. Они родились в объединенной Европе, но выросли в то время, когда ЕС столкнулась с финансовым кризисом. Он лишил экономических перспектив, прежде всего, молодежь в странах юга Европы.

"Поскольку они никогда не участвовали в военном конфликте и не знают, что такое холодная война, для них важнее их будущее, а не прошлое, - поясняет Павел Зерка. - Молодые люди не принимают безоговорочно саму идею Европы только как мирного проекта". Им важно их профессиональное будущее и хорошая экология. Партии, которые строят на этом свои предвыборные программы, имеют среди молодежи больше шансов на успех.

"Прежде всего, это касается партий "зеленых" в Германии, Австрии, Франции, Швеции и Нидерландах", - продолжает Зерка. После последних выборов именно они отправили по несколько депутатов в Европарламент, и в этом году число их представителей может увеличиться.

Симпатии у молодых избирателей вызывают и популисты. "В некоторых странах значительное число молодых людей примкнуло к правым и к различным радикальным партиям", - констатирует Зерка. Такие партии, как венгерская Jobbik, испанская Vox и словенская Kotleba получили поддержку среди молодежи этих стран.

Молодежь изменит политический ландшафт Европы

Для молодых избирателей важно, чтобы их перспективы находили отражение не только в избирательных программах кандидатов, но и были претворены в жизнь. В нынешнем составе Европарламента средний возраст депутатов составляет 55 лет.

Самому молодому 28 лет, самому старому - 90. Сейчас средний возраст депутатов Европарламента может измениться, во всяком случае свидетельство тому - возраст основных кандидатов от партий. Так французские популисты лидером своего списка выдвинули 23-летнего Йордана Барделлу.

Привлечь на свою сторону молодых избирателей - это хорошее вложение для политиков. Ведь то, как новички проголосуют в первый раз, может отразиться на их дальнейших политических предпочтениях, как показало исследования, проведенное исследовательским центром Pew.

Согласно ему, политические пристрастия в течение жизни практически не меняются. А это означает, что выбор тех избирателей, которые в этом году будут голосовать впервые, может существенно изменить политический ландшафт Европы.