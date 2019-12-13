По данным на 5:15 утра по Лондону, Консервативная партия по итогам выборов 12 декабря завоевала 335 из 650 мест в Палате общин (данные не окончательные).

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 199 мандатов, Шотландская национальная партия — 46 мандатов, Либерально-демократическая партия — 8 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия — 8, Партия Уэльса — 4, зеленые — 1.

Статьи по теме: Британия голосует на досрочных выборах. В третий раз за пять лет

Кроме того, в парламент проходят 19 независимых депутатов.

Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о ыходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.

Фактический выход состоится в конце года, по окончании переходного периода. Тори обещают не продлевать переходный период, хотя по соглашению о выходе такая возможность у Британии и Евросоюза есть.

Подсчет голосов в основном завершится в ближайшие часы.

Разгром лейбористов

Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, терпит разгромное поражение: они потеряют по сравнению с предыдущим составом Палаты общин около сорока мандатов.

Политики, как извне Лейбористской партии, так и внутри ее, обвиняют в этом лично лидера партии Джереми Корбина и его окружение.

Лейбористы во главе с Джереми Корбином терпят болезненное поражение

По мнению критиков, причиной поражения стало в первую очередь нежелание Корбина занять четкую позицию в отношении брексита, а во вторую — крайне левый по британским меркам курс "корбинистов".

Тори получили большинство во множестве бывших рабочих округов на севере и в центре страны, где избиратели традиционно голосовали за лейбористов, но на референдуме 2016 года в большинстве высказались за выход из Евросоюза.

В целом наблюдатели делают вывод, что в значительной степени эти выборы стали своего рода плебисцитом по отношению к членству Британии в ЕС.

Успех шотландцев

Шотландская национальная партия, главный пункт в программе которой — скорейшее проведение нового референдума о независимости Шотландии, уже победила в 44 из 59 шотландских округов и, вполне вероятно, получит еще несколько мандатов.