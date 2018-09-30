Выборы в Бразилии: десятки тысяч женщин вышли на акцию против "бразильского Трампа"

Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против крайне правого кандидата Жаиру Болсонару, который считается фаворитом на президентских выборах.
Jairas Bolsonaro išnešamas po patirto smūgio peiliu
© AP / Scanpix

Участники акции несли плакаты с надписью Ele Nao ("не он"), эта же фраза стала основным лозунгом толпы.

Болсонару, который месяц назад стал жертвой нападения с ножом, лидирует в опросах общественного мнения. Как сообщает Франс пресс, Болсонару готовы поддержать 28% опрошенных, его ближайшего соперника Фернандо Хаддада - 22%. Впрочем, во время второго тура их шансы, как предполагают аналитики, будут примерно равными.

Бывший армейский капитан Жаир Болсонару - противоречивая фигура в Бразилии, он не раз вызывал бурное возмущение общественности своими гомофобными и женоненавистническими высказываниями.

Среди прочего, он сказал женщине-конгрессмену, что она не стоит того, чтобы ее насиловать, а также сравнил гомосексуальность с педофилией.

При этом Болсонару заручился поддержкой миллионов евангелических христиан, активно выступая против абортов. Скандальные выступления принесли 63-летнему политику славу "бразильского Дональда Трампа".

Акции протеста прошли в городах Бразилии и по всему миру, в том числе в Дублине, Париже, Будапеште и Бейруте, передает Франс пресс.

"То, что он говорит, звучит настолько гротескно и абсурдно, я не считаю, что он заслуживает голоса или заслуживает такой важной роли, как президент Бразилии", - заявила одна из протестующих.

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