Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против крайне правого кандидата Жаиру Болсонару, который считается фаворитом на президентских выборах.
Jairas Bolsonaro išnešamas po patirto smūgio peiliu
© AP / Scanpix

Участники акции несли плакаты с надписью Ele Nao ("не он"), эта же фраза стала основным лозунгом толпы.

Болсонару, который месяц назад стал жертвой нападения с ножом, лидирует в опросах общественного мнения. Как сообщает Франс пресс, Болсонару готовы поддержать 28% опрошенных, его ближайшего соперника Фернандо Хаддада - 22%. Впрочем, во время второго тура их шансы, как предполагают аналитики, будут примерно равными.

Бывший армейский капитан Жаир Болсонару - противоречивая фигура в Бразилии, он не раз вызывал бурное возмущение общественности своими гомофобными и женоненавистническими высказываниями.

Среди прочего, он сказал женщине-конгрессмену, что она не стоит того, чтобы ее насиловать, а также сравнил гомосексуальность с педофилией.

При этом Болсонару заручился поддержкой миллионов евангелических христиан, активно выступая против абортов. Скандальные выступления принесли 63-летнему политику славу "бразильского Дональда Трампа".

Акции протеста прошли в городах Бразилии и по всему миру, в том числе в Дублине, Париже, Будапеште и Бейруте, передает Франс пресс.

"То, что он говорит, звучит настолько гротескно и абсурдно, я не считаю, что он заслуживает голоса или заслуживает такой важной роли, как президент Бразилии", - заявила одна из протестующих.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В ДНР сообщили о гибели трех детей из-за взрыва мины под Горловкой (3)

Еще один ребенок был ранен и госпитализирован в тяжелом...

Выборы в Бразилии: десятки тысяч женщин вышли на акцию против "бразильского Трампа"

Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против крайне...

Обстановка на севере Косово успокоилась

Ситуация на севере Косова нормализовалась, передает...

Министр внутренних дел США: американские ВМС способны устроить морскую блокаду России (84)

Глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские ВМС...

Великобритания отправит 800 военных в Норвегию для сдерживания РФ (6)

Лондон принимает меры в связи с возросшей военной...

TOP новостей

В связи с переездом конной полиции депутат обращается в правоохранительные органы (1)

Консерватор Арвитас Анушаускас намерен обратиться в...

Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (45)

Всем известно, что существует немало маркетинговых...

Витаутас Ландсбергис: правящие пытаются создать демократию "бандочек" (145)

Почетный председатель партии Союз...

После мрачных выходных вернется теплая погода

Ближайшие дни в Литве не будут очень приятными: по...

Землетрясение и цунами в Индонезии: более 800 погибших

В Индонезии более 800 человек погибли в результате...