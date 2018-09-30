Выборы в Бразилии: десятки тысяч женщин вышли на акцию против "бразильского Трампа"

Участники акции несли плакаты с надписью Ele Nao ("не он"), эта же фраза стала основным лозунгом толпы.
Болсонару, который месяц назад стал жертвой нападения с ножом, лидирует в опросах общественного мнения. Как сообщает Франс пресс, Болсонару готовы поддержать 28% опрошенных, его ближайшего соперника Фернандо Хаддада - 22%. Впрочем, во время второго тура их шансы, как предполагают аналитики, будут примерно равными.
Бывший армейский капитан Жаир Болсонару - противоречивая фигура в Бразилии, он не раз вызывал бурное возмущение общественности своими гомофобными и женоненавистническими высказываниями.
Среди прочего, он сказал женщине-конгрессмену, что она не стоит того, чтобы ее насиловать, а также сравнил гомосексуальность с педофилией.
При этом Болсонару заручился поддержкой миллионов евангелических христиан, активно выступая против абортов. Скандальные выступления принесли 63-летнему политику славу "бразильского Дональда Трампа".
Акции протеста прошли в городах Бразилии и по всему миру, в том числе в Дублине, Париже, Будапеште и Бейруте, передает Франс пресс.
"То, что он говорит, звучит настолько гротескно и абсурдно, я не считаю, что он заслуживает голоса или заслуживает такой важной роли, как президент Бразилии", - заявила одна из протестующих.
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