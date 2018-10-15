В воскресенье, 14 октября, в Баварии выбирали новый земельный парламент — ландтаг. Это были первые региональные выборы после формирования весной этого года четвертого правительства канцлера Ангелы Меркель, а потому считаются подведением первого промежуточного итога работы и ее кабинета министров.

В немецкую правительственную коалицию входят три партии: Христианско-демократический Союз (ХДС) самой Меркель, баварский Христианско-социальный Союз (ХСС), в котором председательствует ее министр внутренних дел Хорст Зеехофер, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Первые две партии формируют единый консервативный блок. И именно судьба ХСС, который привык править в Баварии, как правило, единолично, без коалиционного партнера, как во всех других федеральных землях, решалась на выборах в это воскресенье. А с ней — и судьба Ангелы Меркель.

Кто будет партнером ХСС?

ХСС не только лишился абсолютного большинства в баварском ландтаге — а значит, и возможности формировать однопартийное правительство, — но и собрал так мало голосов, как не собирал с 1950 года. По первым официальным данным — 37,2 процента. Баварский премьер-министр Маркус Зедер свой пост сохранит, но его будущее правительство будет коалиционным. Кого он возьмет в партнеры, пока неясно. Математически и политически возможными представляются два варианта.

Идеологически ближе всего к ХСС региональная партия "Свободные избиратели", которая получила 11,6 процента голосов, расширив свое представительство в земельном парламенте. Эту партию называют "ХСС маленького человека". В баварском ландтаге такая коалиция — по предварительным результатам — имела бы большинство с перевесом в восемь голосов.

Более стабильным стало бы правительство ХСС с участием "зеленых", которые более чем удвоили свой результат по сравнению с выборами 2013 года. "Зеленые" вышли на второе место — 17,5 процента. Раньше эта партия считалась своего рода естественным союзником социал-демократов. Но в последние годы перестали быть экзотикой и ее правительственные союзы с консерваторами, а в Баден-Вюртемберге "зеленые" выступают даже в роли ведущей политической силы в коалиции с ХДС и замещают здесь должность премьер-министра.

Глава МВД в роли стрелочника

На земельных выборах в Германии речь идет преимущественно о местных проблемах. Но в этот раз едва ли не доминирующей была тема разлада в центральном правительстве, а точнее — конфликт между канцлером и министром внутренних дел.

На этих двух политиков, которые, собственно, прямого отношения к выборам в Баварии даже не имели, местные избиратели, в том числе сторонники ХСС, возлагают, по данным социологов, главную ответственность за обвальное снижение рейтинга ХСС. Причем на Зеехофера, выступающего в роли зачинщика споров с канцлером, в большей степени, чем на Меркель.

Какие выводы извлечет Зеехофер или — за него — ХСС? Руководящие органы партии могут сместить его с поста председателя и потребовать отставки с поста министра внутренних дел. Будь то добровольный или вынужденный уход Зеехофера из центрального правительства, он прибавил бы немало хлопот Ангелы Меркель. Если же он останется, канцлеру придется и далее иметь дело с непредсказуемым и охочим до конфликтов главой МВД.

Наблюдатели, кроме того, не исключают, что ХСС, будучи региональной партией, во имя сохранения позиций в Баварии пожертвует своей ролью в центральном правительстве и расторгнет блок с ХДС. Такая попытка в истории немецких консерваторов однажды уже предпринималась. Теперь это означало бы конец и правительственной коалиции Ангелы Меркель, и блока ХДС/ХСС.

Останутся ли в правительстве социал-демократы?

Но после выборов в Баварии для четвертого правительства Меркель возросла угроза и с другой стороны.

СДПГ пошла на возобновление правительственной коалиции с консерваторами скрепя сердце. Многие социал-демократы, причем не только рядовые, по-прежнему считают, что в правительственных "объятиях" канцлера они рискуют превратиться в маргинальную политическую силу. Результат СДПГ в Баварии подтверждает такие опасения.

Эта партия, которая все последние десятилетия всегда была главным соперником консерваторов в Баварии и других федеральных землях на западе Германии, скатилась со второго сразу на пятое место, уступив не только "зеленым" и "Свободным избирателям", но и правопопулистской "Альтернативе для Германии", набрав всего лишь 9,7 процента. Такой плачевный результат неминуемо приведет к возобновлению дискуссии в партии о необходимости выхода из правительственной коалиции для того, чтобы снова собраться с силами в оппозиции.

Ангела Меркель на грани отставки?

Для партии самой Ангелы Меркель — ХДС — нелегкое испытание предстоит через две недели.

28 октября пройдут выборы в федеральной земле Гессен, правительство которой (кстати, на пару с "зелеными") возглавляет верный и абсолютно лояльный соратник Ангелы Меркель Фолькер Буффье. Опросы и ему сулят существенные потери — как и представителю ХСС в Баварии Маркусу Зедеру.

Если прогнозы для Гессена оправдаются, то местные христианские демократы тоже начнут искать виновного. И им, скорее всего, окажется сама Ангела Меркель. Консерваторы уже и сейчас вслух спрашивают, тот ли она лидер, который способен вернуть консерваторам былое доверие избирателей. Ведь не далее, как по итогам всеобщих парламентских выборов 2013 года, консервативному блоку не хватило всего-то пяти депутатских мандатов до абсолютного большинства в бундестаге.

В начале декабря в Гамбурге пройдет очередной съезд ХДС, на котором Меркель намерена переизбраться председателем партии. Впервые у нее будет соперник. И даже не один. Если после провала ХСС в Баварии и христианские демократы в Гессене понесут столь же чувствительные потери, то, считают в Берлине, делегаты съезда могут и не переизбрать Меркель своим председателем. Для нее же посты председателя ХДС и канцлера неразделимы, уход с одного будут означать и отставку с другого.