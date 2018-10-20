В Афганистане утром в субботу, 20 октября, начались парламентские выборы. На 250 мест в нижней палате парламента - Народной палате - претендуют более 2500 кандидатов. Выборы проводятся с трехлетним опозданием из-за задержек, вызванных реализацией избирательной реформы.
Нынешние выборы в Афганистане сопровождаются насилием и массовыми сбоями. В Кабуле прогремела целая серия взрывов. В столице и других регионах многие избирательные участки остаются закрытыми. На некоторых отсутствует персонал, на других - наблюдатели. Сообщается также о сбоях в работе биометрической аппаратуры для идентификации избирателей. По сообщению местных СМИ, разгневанные люди проводят у ряда участков митинги, другие расходятся по домам, так и не проголосовав.
Голосование завершится в 16.00 по местному времени (14.30 мск). Результаты ожидаются не ранее ноября.
Посол Латвии при ООН: действия России затрудняют усилия по ядерному разоружению (6)
В Нью-Йорке во время дебатов государств-участников ООН...
После трагедии в Керчи шесть человек остаются в крайне тяжелом состоянии, еще семь - в тяжелом (4)
Шесть человек из числа пострадавших при взрыве в...
Европейско-японский космический зонд стартовал к Меркурию (1)
Корабль BepiColombo достигнет цели предположительно в...
Еврокомиссия: Число нелегальных мигрантов в Германии неизвестно (1)
Часть нелегальной миграции в Германию осуществляется в...
Выборы в Афганистане проходят на фоне насилия и сбоев (2)
Многие избирательные участки в стране остаются...
TOP новостей
Рейтинг кандидатов в президенты удивил новыми данными (41)
Меняется тройка самых популярных кандидатов на выборах...
В Шяуляй из мостовой извлекают старые камни еврейских надгробий (24)
В городе Шяуляй из разных мест извлекают старые камни...
В выходные погода изменится окончательно: перемены охватят всю Литву (1)
В субботу температура воздуха в Литве составит 8–13°C, а...
Массовое ДТП на дороге Вильнюс-Паневежис: погиб один человек (2)
По Единому номеру помощи поступила информация о том,...