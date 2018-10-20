В Афганистане утром в субботу, 20 октября, начались парламентские выборы. На 250 мест в нижней палате парламента - Народной палате - претендуют более 2500 кандидатов. Выборы проводятся с трехлетним опозданием из-за задержек, вызванных реализацией избирательной реформы.

Нынешние выборы в Афганистане сопровождаются насилием и массовыми сбоями. В Кабуле прогремела целая серия взрывов. В столице и других регионах многие избирательные участки остаются закрытыми. На некоторых отсутствует персонал, на других - наблюдатели. Сообщается также о сбоях в работе биометрической аппаратуры для идентификации избирателей. По сообщению местных СМИ, разгневанные люди проводят у ряда участков митинги, другие расходятся по домам, так и не проголосовав.

Голосование завершится в 16.00 по местному времени (14.30 мск). Результаты ожидаются не ранее ноября.