Проживающие в Латвии граждане Украины на прошедших в воскресенье президентских выборах больше всего голосов отдали шоумену Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Lsm.lv.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Из 732 проголосовавших 43,44% отдали предпочтение Зеленскому. В Эстонии больше всего голосов получил Юрий Бойко, а в Литве — действующий президент Петр Порошенко, свидетельствует информация Центризбиркома Украины.

На 1 января 2019 года, по данным латвийского Управления по делам гражданства и миграции, в Регистре жителей Латвии значились 8188 граждан Украины всех возрастов, включая и несовершеннолетних.

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По итогам первого тура лидирует Владимир Зеленский — он набрал 30,36% голосов избирателей. У действующего президента Украины Петра Порошенко 16,40%. Однако ЦИК Украины уже официально объявил, что страну ожидает второй тур выборов президента, так как ни один из участников выборов уже не сможет набрать более 50% голосов в первом туре.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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