Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися, поскольку явка избирателей на 15.00 по местному времени (13.00 мск) превысила 50 процентов. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Таджикистана Бахтиер Тавар Худоерзода.

"На всех избирательных участках республики проголосовали 3 495 215 избирателей, что составило 70,7 процента от количества внесенных в список избирателей", - отметил он. Худоерзода встретился с представителями Центральной избирательной комиссии РФ, а также с другими наблюдателями. Всего, как указали в ЦКВР, на выборах было запланировано присутствие порядка 159 из них.

Участки для голосования в стране открылись в 06.00 по местному времени (04.00 мск) и будут работать до 20.00 (18.00 мск).

Рахмон - глава государства с 26-летним стажем

Кандидатами зарегистрированы 5 человек, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон, занимающий этот пост почти 26 лет. Его соперниками выступают исполняющий обязанности председателя Аграрной партии Таджикистана Рустам Латипов, председатель Социалистической партии Таджикистана Абдухалим Гаффоров, председатель Партии экономических реформ Таджикистана Рустам Кудратов и выдвинутый Коммунистической партией Таджикистана Миродж Абдуллоев. Председателю Демократической партии Таджикистана Саиджафару Исмонову было отказано в регистрации из-за недостаточного числа подписей избирателей. Социал-демократическая партия Таджикистана отказалась участвовать в выборах.

Рахмон имеет право находиться на посту президента до конца жизни

Президента Таджикистана избирают на 7 лет в ходе всеобщего прямого голосования. Для победы необходимо набрать не менее 50 процентов голосов при явке не менее 50 процентов. В 2016 году в конституцию были внесены поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может находиться на своем посту пожизненно.

На выборах формально зарегистрированы пять миссий наблюдателей - от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, от Содружества независимых государств, от Шанхайской организации сотрудничества, от России и от Узбекистана. Эксперты ожидают победы Рахмона, занимающего пост президента с ноября 1994 года, и считают крайне низкой вероятность протестов со стороны проигравших сторон.