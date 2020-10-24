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ЦИК Кыргызстана определил дату досрочных выборов президента. Сооронбай Жээнбеков занимал высший пост страны менее 3 лет, уйдя в отставку на фоне протестов после выборов в парламент.
Выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года
© AFP / Scanpix

Досрочные выборы президента Кыргызстана пройдут 10 января 2021 года. Такое решение Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики приняла на заседании в субботу, 24 октября, сообщают местные СМИ.

Протесты в Бишкеке и отставка президента после выборов в парламент

В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент. На следующий день в столице начались массовые протесты недовольных предварительными результатами голосования. Сооронбай Жээнбеков, на тот момент занимавший пост главы государства, подписал указ об отставке правительства и объявил режим чрезвычайного положения в столице.

В середине месяца Жээнбеков, избранный в октябре 2017-го, заявил об уходе в отставку и призвал оппозицию увести своих сторонников с улиц. Полномочия президента в соответствии с конституцией должны были перейти к спикеру законодательного собрания Канату Исаеву, однако тот на заседании парламента 16 октября заявил, что отказывается от исполнения полномочий главы государства. В итоге и.о. президента страны стал новый премьер-министр Садыр Жапаров.

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Deutsche Welle
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